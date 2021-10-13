Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году. В документе предлагается установить такой период на предстоящий год продолжительностью 264 месяца.

Ожидаемый период выплаты применяется для расчета размера пенсии. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет. В пояснительной записке к проекту, передает ТАСС, указано, что в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев. С 1 января текущего года этот срок также составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам.

Подобные законопроекты вносятся ежегодно и входят в пакет бюджетообразующих инициатив. Ранее планировалось, что в 2022 году ожидаемый период выплат накопительной пенсии составит 270 месяцев.