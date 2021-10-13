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12:55 13.10.2021

Комитет ГД поддержал проект о продлении дачной амнистии до 2031 года

Фото: Илья Питалев/РИА новости Фото: Илья Питалев/РИА новости
Фото: Илья Питалев/РИА новости

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству дал рекомендации палате принять в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, передает РИА Новости.

Фото: iStock
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Напомним, что в конце 2020 года такая амнистия была продлена до 1 марта 2026 года. С ее помощью можно в упрощенном порядке оформить права на отдельные объекты недвижимости.

Как рассказывал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, авторы инициативы предлагают "признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству".

Владельцу такого участка не нужно будет через Росреестр приобретать права собственности на него. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года.

Так что имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, человек может по своему усмотрению распоряжаться участком.

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