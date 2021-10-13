Лава на канарском острове Пальма уничтожила почти 1,5 тысячи зданий

Извержение вулкана на канарском острове Пальма не утихает. Лава, согласно данным системы "Коперник", распространилась уже на территорию в 656 гектаров и уничтожила 1458 зданий.

Из своих домов были эвакуированы свыше 6 тысяч человек, 800 из них - накануне из местечка Ла-Лагуна. Число людей, вынужденных покинуть свои жилища, выросло в связи с тем, что на данный момент лава извергается не одним потоком, а тремя, которые расходятся в разные стороны.

Только минувшей ночью был зарегистрировано 20 землетрясений, одно из них - магнитудой 3,9 - ощущалось на всем острове. Всего же за эти три недели, прошедшие с начала извержения, было отмечено свыше 35 тысяч подземных толчков.

Высота столба пепла и газа сегодня достигает 3500 метров. Пока ветры относят выбросы в море, но местные власти опасаются, что извержение может повлиять на работу аэропорта на юге острова Тенерифе. Рейсы и так уже неоднократно задерживали или отменяли. По словам пилотов, частицы, попавшие в воздух, могут повредить критически важные части самолета, испортить датчики, которые предоставляют экипажу информацию о ключевых параметрах полета.