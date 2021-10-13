Лавров: РФ озабочена грубым вмешательством США и ЕС в дела Беларуси

Москва озабочена продолжающимся вмешательством США и ЕС во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Действия ЕС показывают истинные цели, ради которой создавалось так называемое Восточное партнерство и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - заявил Лавров.

Он также отметил, что только народ Беларуси и его законные представители имеют право определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства.

Некоторые европейские государства и США не признают результаты прошлогодних президентских выборов в Беларуси, а потому вводят санкции в отношении этой страны. На данный момент идет подготовка очередного пакета ограничений.