Лукашенко отметил важную роль Совет СНГ в области здравоохранения

Широкий комплекс вопросов сотрудничества на пространстве СНГ в области здравоохранения вынесены на очередное заседание Совета этого профессионального сообщества, который проходит в белорусской столице. Членами Совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи.

Среди наиболее актуальных тем встречи профильных министров и главных государственных врачей обозреватели выделяют ход выполнения среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. В повестку включены также вопросы развития онкологической службы, развития трансграничного взаимодействия, организации психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

В приветствии Александра Лукашенко, которое президент направил в среду в адрес участников XXXIV заседания Совета, констатируется что форум медиков "играет важную роль в укреплении и расширении сотрудничества в сфере здравоохранения на всем пространстве СНГ и в сегодняшних непростых условиях коронавирусной пандемии на деле подтвердил свою востребованность".

Белорусский руководитель, слова которого приводит его пресс-служба, особо отметил, что именно благодаря своевременно принятым мерам, обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в государствах Содружества находится под контролем.

Очередное заседание совета, выразил уверенность Лукашенко, как всегда, пройдет "в созидательном ключе, с соблюдением основополагающих принципов взаимного доверия, равноправия и с учетом интересов друг друга, а его решения и рекомендации станут достойным вкладом в укрепление здоровья населения наших стран и дальнейшее развитие межгосударственных отношений".

По приглашению председателя Совета участие в заседании также принимают директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов, информирует БЕЛТА.