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13.10.2021 21:34
Рубрика: Экономика

Массовые инвесторы снова пошли на биржу из-за низких ставок по вкладам

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Крупные банки зафиксировали мощный рост спроса клиентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщили их представители "РГ". Ставки по вкладам начали расти, но в целом остаются довольно низкими, что привлекает людей на биржу. Идущий уже четвертый год наплыв массового инвестора на фондовый рынок пока и не собирается останавливаться, отмечают эксперты.

Так, в Россельхозбанке за год (август 2020 года к августу 2021-го) число открытых ИИС выросло вдвое, в Сбербанке - в полтора раза, "Зенит", "Открытие", "Дом.рф" также подтверждают тренд. В остальных банках из топ-50 по активам не ответили на запрос "РГ".

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
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ИИС - это специальные инвестсчета, призванные стимулировать к долгосрочным вложениям на фондовом рынке за счет налоговых льгот. Для их получения деньги с ИИС нельзя выводить три года, а максимальная сумма пополнения - 1 млн рублей в год. По инвестсчету первого типа (ИИС-1) можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него за прошлый год (максимум 52 000 рублей год). Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего. По ИИС-2 можно освободить весь доход, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13%, кроме дивидендов. При этом вложения в ИИС не застрахованы государством в отличие от депозитов.

Например, инвестор приобрел на 400 тысяч рублей облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2031 году по цене 96,48% и купоном 6,9% годовых. Тогда по ИИС-1 клиент вернет 52 тысячи рублей налога, 82,8 тысячи рублей составит купонный доход, а заплатит он 10,8 тысячи рублей НДФЛ. Итого 124 тысячи рублей за три года по ИИС-1. По трехлетнему вкладу (ставки на уровне 6-7% годовых) доход через три года может составить 75-90 тысяч рублей. После повышения ключевой ставки ЦБ банки постепенно поднимают ставки по вкладам, сейчас максимум на рынке - 7,7% годовых. Банкиры ожидают роста спроса на депозиты к концу года. Об этом "РГ" сообщили в "Зените", МТС Банке, Абсолют Банке, ВТБ.

Желая заработать больше, клиенты обращают внимание на фондовый рынок. В 2020 году количество ИИС с сентября по декабрь увеличилось более чем на 700 тысяч, прирост за весь этот год может составить и 600-700 тысяч ИИС, прогнозирует замгендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями "Открытие Брокер" Андрей Салащенко.

На биржу идут уже и консервативные клиенты, предпочитавшие обычные вклады

На Мосбирже открыто более 4,3 млн ИИС, еженедельно открывается примерно по 30 тысяч, уточнил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Весной ЦБ оценивал общее число частных инвесторов (не только с ИИС) на российском фондовом рынке в 12,7 млн человек, по итогам 2020 года было 9,9 млн человек. "Важно, чтобы средства розничного инвестора также вкладывались в конечном счете, трансформировались в инвестиции. Поэтому мы намерены здесь развивать разные формы", - подчеркивала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Но важно, чтобы люди осознавали свои риски и не теряли деньги. Поэтому с октября ЦБ ввел тестирование для неопытных инвесторов на понимание рисков сложных инструментов.

"Высокий спрос на ИИС, в первую очередь первого типа, сохранится. Ставки по вкладам хоть и растут, но все равно остаются на невысоком уровне, а в 2022 году можно ожидать их снижения на фоне замедления инфляции", - прогнозирует руководитель департамента развития ИИС "БКС Мир инвестиций" Иван Самохин.

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