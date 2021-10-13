В. Матвиенко: Главная цель глобального женского сообщества - повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия

Председатель Совета Федерации открыла пленарную сессию Третьего Евразийского женского форума и подвела итоги Региональной недели

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла пленарное заседание в рамках Третьего Евразийского женского форума. По ее словам, это заседание - своеобразный пролог форума, что позволит подойти к главному дню мероприятия уже с первыми результатами и решениями.

Спикер СФ подчеркнула, что работа по подготовке Форума шла фактически без пауз на протяжении трех лет, и прежде всего, на уровне Совета Евразийского женского форума. В его "портфеле" уже 23 проекта, в которых принимают участие не только российские компании, научные и общественные организации, но и крупные международные объединения.

В качестве примера Валентина Матвиенко привела проект "Женщины-ученые и глобальные вызовы современности", поддержанный ЮНЕСКО, Российской академией наук, Академией наук Франции, Евразийским патентным ведомством и крупнейшими российскими вузами. Партнерами проекта "Женщины за устойчивое промышленное развитие" выступили ЮНИДО и другие организации системы ООН, промышленные холдинги и корпорации.

Валентина Матвиенко подвела основные итоги российской региональной недели, предшествовавшей Форуму. По ее словам, основным событием стал марафон "Здоровье женщин - благополучие нации". К нему присоединились более 400 организаций из 57 российских регионов. Всего участниками марафона стали более миллиона человек.

Председатель СФ обратила внимание, что мероприятия марафона будут транслироваться и на цифровой платформе "Женщины за здоровое общество", созданной участниками образовательной программы "Женщина-лидер". "Основная задача работы здесь - выработать подходы к обеспечению широкомасштабной кампании по постковидной реабилитации и всеохватной вакцинации".

Также спикер СФ отметила такие проекты, как марафон "Дети - будущее мира" и марафон "Компас женского лидерства", который прокатился через 11 часовых поясов России - от Дальнего Востока до Калининграда. Среди ярких событий недели Валентина Матвиенко назвала сессию "Женщины в АПК" под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Председатель СФ поддержала идею учредить премию Евразийского женского форума "Женщины в АПК". "Считаю, что это очень хорошая инициатива, и такая премия поддержит женщин села".

Темы, поднятые на марафоне "Голос женского бизнеса", продолжат обсуждаться на платформе "Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики".

По словам Валентины Матвиенко, Региональная неделя вызвала большой интерес со стороны общественности, рост числа новых посетителей сайтов Евразийского женского форума и партнеров.

Председатель СФ подчеркнула, что главная цель глобального женского сообщества - повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития.

Виктория Абрамченко указала, что эра агрессивного потребления ресурсов постепенно заканчивается. "Настало время бережливого производства и потребления. В противном случае последствия будут непоправимыми".

Она подчеркнула, что Россия выбрала для себя путь экологически и климатически ответственного государства. "К 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления "зеленой" экономики. Президент России Владимир Путин поставил перед нами национальные цели развития до 2030 года. Такие задачи сформулированы очень четко, они синхронизированы с принципами устойчивого развития".

Виктория Абрамченко отметила, что много женщин занимается непосредственной реализацией этих задач в России и на международных площадках.

Заместитель Председателя Правительства РФ информировала о подготовке в стране глобальной экологической реформы и необходимости реализовывать в полном объеме принцип расширенной ответственности производителей. "Сто процентов упаковки должно утилизироваться. По поручению Президента мы внедряем в реформу обращения с отходами принцип "загрязнитель платит", чтобы мотивировать производителя использовать наиболее экологичные материалы и упаковку, чтобы перестать производить товары, которые невозможно переработать. Уверена, что при поддержке Совета Федерации, экосообщества эта законодательная инициатива будет реализована в ближайшее время", - сказала она.

В ходе пленарной сессии состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной Евразийскому женскому форуму.

Организаторы Третьего Евразийского женского форума: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.