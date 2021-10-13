Матвиенко: Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия с Центральной Америкой

Новости

Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции 14:23
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса 14:12
Песков: Путин по 10 раз в день общается с Мишустиным и Голиковой 14:03
Нуланд прогулялась по центру Москвы после переговоров с Козаком и Ушаковым 14:00
Путин лично примет участие в заседании клуба "Валдай" 13:53
Мурашко: Россия поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси 13:51
Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле 13:51
Песков: Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства 13:38
В Новосибирск на SibJazzFest-2021 приехали звезды мировой величины 13:24
В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти 13:22
Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы 13:14
Врач объяснил, как клетки памяти помогут победить коронавирус 13:12
Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан 13:12
Россия может выделить 6 тысяч доз "Спутника V" Центральной Америке 13:09
Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 13:06
В ПФР дали совет, когда начинать оформление пенсии 13:05
Лава на канарском острове Пальма уничтожила почти 1,5 тысячи зданий 13:00
Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам 12:58
Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками 12:56
Комитет ГД поддержал проект о продлении дачной амнистии до 2031 года 12:55
Жители Люберец пожаловались на запах гари 12:55
Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17 12:53
Песков заявил об отсутствии российских военных на юго-востоке Украины 12:46
Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19 12:41
Песков назвал домашний арест Медведчука сведением политических счетов 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 13:21
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия с Центральной Америкой

Встреча Председателя СФ и Председателя Центральноамериканского парламента прошла "на полях" Третьего Евразийского женского форума. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес в Санкт-Петербурге "на полях" Третьего Евразийского женского форума. Основной темой беседы стали вопросы расширения межпарламентских связей.

По мнению спикера СФ, участие Председателя ПАРЛАСЕН в нынешнем форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и свидетельствует о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.

"ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня", - отметила Валентина Матвиенко. По словам Председателя СФ, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко напомнила, что во всех национальных парламентах государств Центральной Америки работают группы дружбы с Россией. "Россия готова к заключению соглашения об участии в качестве наблюдателя в Центральноамериканской интеграционной системе, которое придаст дополнительный стимул развитию всего комплекса связей".

Председатель СФ поддержала инициативу ПАРЛАСЕН по созданию Евразийско-Латиноамериканской парламентской ассамблеи. Валентина Матвиенко считает, что проект заслуживает проработки в плане развития диалоговых механизмов евразийского интеграционного пространства и латиноамериканского региона.

Собеседницы отметили, что поддерживают инициативы, осуществляемые в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и Центральноамериканским парламентом. Также были затронуты вопросы преодоления последствий пандемии. "Латиноамериканские парламентарии активно подключились к совместным усилиям по противодействию этой новой глобальной угрозе", - сказала Валентина Матвиенко.

Фанни Каролина Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией, в том числе по парламентской линии. Особый интерес представляет участие РФ в миссиях по наблюдению за выборами в странах Центральной Америки.

Во встрече также принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Момент ДТП в Сочи с участием Собчак попал на камеры
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения