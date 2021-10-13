Матвиенко: Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия с Центральной Америкой

Встреча Председателя СФ и Председателя Центральноамериканского парламента прошла "на полях" Третьего Евразийского женского форума. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес в Санкт-Петербурге "на полях" Третьего Евразийского женского форума. Основной темой беседы стали вопросы расширения межпарламентских связей.

По мнению спикера СФ, участие Председателя ПАРЛАСЕН в нынешнем форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и свидетельствует о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.

"ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня", - отметила Валентина Матвиенко. По словам Председателя СФ, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко напомнила, что во всех национальных парламентах государств Центральной Америки работают группы дружбы с Россией. "Россия готова к заключению соглашения об участии в качестве наблюдателя в Центральноамериканской интеграционной системе, которое придаст дополнительный стимул развитию всего комплекса связей".

Председатель СФ поддержала инициативу ПАРЛАСЕН по созданию Евразийско-Латиноамериканской парламентской ассамблеи. Валентина Матвиенко считает, что проект заслуживает проработки в плане развития диалоговых механизмов евразийского интеграционного пространства и латиноамериканского региона.

Собеседницы отметили, что поддерживают инициативы, осуществляемые в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и Центральноамериканским парламентом. Также были затронуты вопросы преодоления последствий пандемии. "Латиноамериканские парламентарии активно подключились к совместным усилиям по противодействию этой новой глобальной угрозе", - сказала Валентина Матвиенко.

Фанни Каролина Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией, в том числе по парламентской линии. Особый интерес представляет участие РФ в миссиях по наблюдению за выборами в странах Центральной Америки.

Во встрече также принял участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.