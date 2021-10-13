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13.10.2021 07:40
Рубрика: Экономика

МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель

Текст: Георгий Панин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

К 2030 году стоимость нефти в мире упадет до 36 долларов за баррель, к 2050 году - до 24 долларов за бочку. Это произойдет из-за глобальной политики по углеродной нейтральности. В этом случае новые месторождения нефти и газа просто станут не нужны. Об этом говорится доклада Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости
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Но есть и другие сценарии развития событий.

Во одном из них все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются. Таким образом, цена на черное золото к 2030 году достигает 67 долларов за баррель, а к 2050 году - до 64 долларов.

Есть и умеренный прогноз. В мире все будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году. Тогда стоимость на нефть будет двигаться в рамках 60-90 долларов за баррель.

Напомним, что сейчас стоимость сырья марки Brent стоит 83,33 доллара за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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