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13.10.2021 02:00
Рубрика: Общество

Медосмотр и сдачу биометрии мигранты пройдут еще до въезда в РФ

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
МВД России планирует кардинальным образом изменить порядок въезда в Россию мигрантов. Обязательные для трудоустройства в нашей стране процедуры иностранцы станут проходить в своих странах, а в РФ приезжать уже с готовым пакетом документов.

О запланированных новациях рассказал накануне первый замглавы МВД России Александр Горовой. По его словам, в настоящее время становится актуальным создание за рубежом "инфраструктуры для доиммиграционной подготовки иностранных работников в стране постоянного проживания". "Для этого планируется вынесение миграционных процедур за пределы России. В том числе таких, как прохождение медосвидетельствования, результаты которого признаются в России, биометрическая регистрация и получение единого документа, оформление полисов медицинского страхования, подбор потенциального работодателя", - сообщил Горовой в интервью ведомственному порталу "МВД Медиа".

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Первый замминистра уточнил, что для обеспечения контроля за пребыванием иностранцев будет введен надзор и усовершенствованы меры профилактического характера. Так, мигрантов, по его словам, смогут оперативно информировать обо всех принятых решениях через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо через специальное мобильное приложение. Наконец, по словам представителя МВД, планируется, что с помощью IT-технологий сотрудники правоохранительных органов смогут устанавливать местонахождение лиц, уклоняющихся от выезда либо нарушивших режим пребывания в РФ.

Еще одной свежей новостью из сферы миграции стало то, что текущий год побьет рекорд по числу выдачи гражданства РФ. Так, количество иностранцев или лиц без гражданства, получивших российский паспорт в 2021 году, превысит 656 тысяч. "Численность принятых в гражданство лиц увеличилась с 498 тысяч человек в 2019 году до 656 тысяч в 2020 году. "В текущем году будет точно больше", - сообщил Александр Горовой.

Недавно начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант Валентина Казакова рассказывала, что рекордным ранее считался 2010 год, когда порядка 500 тысяч человек приобрели гражданство РФ. Таким образом, 2021 год побьет рекорд и станет лидером по этой позиции.

По данным МВД России, примерно половина из приобретающих гражданство РФ - граждане Украины.

Всего в России, по сведениям МВД, сейчас находятся более 6 млн иностранцев.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД

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