МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны

Москва считает попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивными. Об этом заявил и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Обеспечить прогресс в ядерном разоружении возможно только на основе консенсуса и путем выверенных, поэтапных сокращений в контексте статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия при поддержании стратегического баланса в соответствии с принципом неделимой безопасности. Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными и контрпродуктивными", - сказал Воронцов в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также подчеркнул, что российская сторона разделяет идею безъядерного мира и с пониманием относится к взглядам тех, кто выступает за скорейшую ликвидацию ядерного оружия.