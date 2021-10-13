Михаил Эскиндаров рассказал о новом ректоре Финансового университета

Кто станет новым ректором Финансового университета при правительстве РФ станет известно 15 октября. В ноябре истекает срок полномочий нынешнего ректора Михаила Эскиндарова, который не расставался с вузом с момента поступления в него. В интервью "РГ" он рассказал, чем планирует заняться дальше, что думает о "зеленой" повестке и как добиться роста экономики в сложившихся условиях.

Вы объявили, что уходите из вуза, с которым связана вся ваша жизнь, чем собираетесь заняться?

Михаил Эскиндаров: 15 ноября мне исполняется 70 лет, а по закону это предельный возраст пребывания на ректорском посту, я объявил, что учредителю (правительству РФ. - "РГ") нужно искать нового ректора. Я 15 лет был проректором, 15 - ректором - это было прекрасное время, но сейчас надо позволить новому руководителю и его команде исследовать новые пути развития университета. Но я не собираюсь уходить из университета. А какую должность займу, станет известно уже 15 октября. В этот день у нас пройдет собрание трудового коллектива, на нем объявим имя будущего ректора.

Это ректор регионального вуза?

Михаил Эскиндаров: Ни в коем случае. У нас полно своих прекрасных кандидатов. Это будет человек, очень надеюсь, имеющий отношение к Финансовому университету, но кто, пока не скажу.

Вы не только ученый, но известный экономист. В повестке - энергопереход, но не считаете ли вы, что лучший способ не проиграть в казино, - это вообще не заходить в казино? И если мы все-таки садимся за игровой стол, не важно к какому году, к 2030-му или 2050-му, но мы потеряем одно из своих конкурентных преимуществ - дешевую энергию?

Михаил Эскиндаров: "Зеленая" повестка - большая фантазия. Не дай Бог, если мы деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) направим на "зеленую" экономику.

"Зеленая" повестка - большая фантазия

Это было бы очень серьезной проблемой. Ну хорошо, предположим спрос на газ на мировом рынке сократится. Но почему на внутреннем рынке мы должны от него отказываться? Внутри страны ведь цены определяет правительство, а не фондовые спекулянты. Если мы понастроим на бюджетные деньги ветряков на арктическом шельфе и убьем традиционную генерацию, мы получим дорогую электроэнергию и постоянные перебои с энергоснабжением. История с рядом европейских стран, которые поторопились с энергопереходом и теперь покупают по заоблачным ценам нефть и газ для отопления, - яркое тому подтверждение. В итоге сначала наделаем на государственные деньги ветряки, а потом будем их утилизировать. Кстати, этот вопрос еще без ответа даже в ЕС. Никто просто не подумал, как выводить их из эксплуатации.

Сначала нужно решить технические проблемы, а потом бросаться в омут "зеленой повестки". Пока так и не найден способ промышленного хранения электроэнергии, что делает возобновляемую энергетику весьма уязвимой.

Все-таки спрос на нефть и газ сохранится в 2022 и в 2030-м?

Михаил Эскиндаров: Да, он будет стабильным ближайшие 15-20 лет. А скажем, наши газовые запасы вообще рассчитаны на 70 лет. И это мы говорим только об уже открытых месторождениях - а сколько нефти и газа, скажем, на арктическом шельфе?!

Когда есть спрос на товар, надо его продавать. Иначе за нас это сделают другие - Саудовская Аравия или США. Не надо гнаться за идеями перехода на иные источники. Надо продолжать продавать углеводороды, при этом полученный доход частично направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ). А его уже "тратить" не только на накопительство. Я не против восполнения фонда, но часть этих денег должна идти на инфраструктуру, ЖКХ и в том числе на так называемое устойчивое развитие. Но у нас есть два десятилетия для перехода на "зеленую экономику".

А как же повышение температуры, изменения климата, углеродный след?

Михаил Эскиндаров: Давайте просто подождем зимы. Кратковременные потепления были во все периоды истории человечества. А что касается выбросов, то промышленность приносит значительно меньше вреда, чем природа. Выбросы вулкана на острове Пальма перекрыли почти все выбросы Европы. Конечно, надо убирать вредные производства, внедрять новые технологии, но это не значит, что мы должны остановить мир. Да, есть проблема с потеплением. Но если мы будем жить по заветам Греты Тунберг, то мы должны остановить вообще все производство, а это невозможно.

Президент дал поручение рассмотреть целесообразность повышения порога инвестирования из ФНБ до 10%, зачем повышать эту планку?

Михаил Эскиндаров: Любое правительство должно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, потому что оно несет ответственность за страну в целом. Когда составляли макроэкономический прогноз, основной упор делался на исследования - конечно, не российских ученых, а западных - которые нас убеждают, что к 2030 году мир перейдет на "зеленую" экономику и вынужден будет отказаться от нефти и газа, а это 30% нашего бюджета. Но никто не сможет этого сделать в ближайшее время, это в чистом виде подгонка прогноза под политическую задачу.

Я бы не стал поднимать порог с 7 до 10%, а дополнительные деньги, которые мы неизбежно получим в ближайшие 3-4 года от нефти и газа, вкладывал бы в развитие экономики. Потому что темпы роста экономики сегодня нас не могут удовлетворить. Даже у Турции темпы роста экономики уже 8,5%. Нас опережают по этому показателю Украина и Казахстан. А повышение планки инвестирования из ФНБ заморозит около 9 трлн руб., которые нам есть куда направить - в транспортную сферу, ЖКХ. Ликвидация потерь в изношенных коммунальных сетях дала бы больше эффекта и для климата, чем бездумная установка ветряков на каждом углу.

Вы предлагаете добиваться роста ВВП через монетарную накачку и низкую ставку. Как это соотносится с высокой инфляцией и тем, что рубль не мировая резервная валюта?

Михаил Эскиндаров: Посмотрите на Турцию, у них еще полгода-год назад инфляция была 19-20%. А темпы роста экономики 8,5%! А Турция, между прочим, входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Посмотрите на опыт других стран - разве США, ЕС поднимали в период пандемии процентные ставки? Никто, кроме нас, не поднимал ставку, а мы сделали это несколько раз подряд.

Единственная задача ЦБ - обуздать инфляцию. Есть установленные 4%, они будут стремиться к этому таргету и поднимать ставку дальше. Сегодня ключевая ставка уже 6,75% и будет подниматься каждый месяц еще в течение двух-трех периодов на 0,25 п.п. До конца года она превысит 7%, к сожалению. Думаю, что ЦБ своими действиями доведет до того, что мы фактически заморозим экономику. Правительство говорит о том, что для ускоренного роста необходимы инвестиции - и тут же мы видим удорожание кредита.

Когда есть спрос на товар, надо его продавать. Иначе за нас это сделают другие - Саудовская Аравия или США

Я считаю, что не надо было поднимать ставку в период пандемии, пока не было экономической активности. Если и поднимать, то однократно, может быть, на один процентный пункт. Но не продолжать пугать бизнес постоянным ростом ставки.

У бизнеса сегодня нет источника для развития экономики. Сегодня уже полмиллиона предпринимателей воспользовались законом о банкротстве, а около 150 тысяч представителей мелкого бизнеса сейчас его проходят. Не потому, что они хотят уйти от долгов, у них просто нет средств на то, чтобы погасить долги. А если бы малый и средний бизнес получал дешевые деньги, то вкладывался бы в производство, рос бы спрос, платежеспособность населения, и мы бы получили экономическую активность, в результате и инфляция снизилась бы.

В этом учебном году расширено количество площадок проведения заключительного этапа олимпиады. Фото: Аркадий Колыбалов

Стабильность, которая достигается низкой инфляцией, кому выгодна? Раньше это были экспортеры, а сейчас?

Михаил Эскиндаров: Инфляция - тоже инструмент развития экономики, если использовать его разумно. Либеральная экономическая идеология, которой сейчас придерживаются многие, говорит, что нужна исключительно низкая инфляция, что нужно дать свободу бизнесу, не давая денежные средства. Конкуренцию надо развивать. Но есть предел в любой конкуренции. Вот этого мы не учитываем. И государственное регулирование нигде не отменяется. Даже в США.

Найдите мне хоть одну страну, которая не регулирует собственную экономику, не обеспечивает ее развитие. А один из главных инструментов - денежно-кредитный. И если один из этих инструментов изъять, экономика не будет развиваться.

Раньше это восполнялось кредитами на мировом рынке, но уже несколько лет этот источник закрыт из-за санкций. Значит, мы искусственно создаем внутренний дефицит денег, вот и не развивается экономика теми темпами, которые нужны. 2-3% роста - вроде бы неплохо, но это не развитие, это стагнация. Если сравнивать с 2009 годом, то роста нет вообще. Значит, надо искать источники. И они есть. Это бюджетные деньги, это кредитные деньги, это возможность заимствования там, где это возможно. Но мы сегодня фактически находимся в экономической изоляции. Сейчас нам на самом деле объявлена бескровная, но серьезная война на выживание. Поэтому нужно все наши ресурсы использовать для развития, а не складывать в кубышку. Если человек будет откладывать на пенсию, но не заботиться о своем здоровье, то эти накопления ему могут не понадобиться.

Образование

В 15-й раз стартовала Олимпиада "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!". Есть ли отличия от предыдущих лет?

Михаил Эскиндаров: Она, как и прежде, пройдет по шести предметам: экономика, обществознание, математика, история, информатика, английский язык. По предметам, включенным в министерский перечень (экономика, обществознание, математика, история), победители и призеры смогут быть зачислены в наш вуз без вступительных испытаний, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету ребята наберут не менее 75 баллов. По информатике и английскому языку победители получают 100% скидку на весь период обучения, призеры - 50% скидку.

Олимпиада приносит нам очень неплохие результаты. Мы и дальше будем активно заниматься этим направлением. Может быть, появятся новые олимпиады, связанные, например, с финансовой безопасностью. В этом году мы приняли 375 победителей и призеров олимпиад. Им дополнительно установлена стипендия в тройном размере. Если обычный студент получает около 2 тыс. руб., то олимпиец получает больше 6 тыс. руб. Мы даем им право выбрать бесплатно изучение второго иностранного языка (китайский, испанский, итальянский, французский, немецкий), учитываем их запросы на включенное образование за рубежом. Иногородние участники приоритетно заселяются в общежитие.

В каком формате пройдет в этот раз - онлайн, офлайн?

Михаил Эскиндаров: Мы очень надеемся на проведение олимпиады в очном формате. В этом учебном году расширено количество площадок проведения заключительного этапа - теперь олимпиаду можно будет написать не только на территории филиалов Финансового университета, но и в Архангельске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сыктывкаре, Хабаровске, Шадринске, Якутске. Часть площадок размещена в региональных центрах выявления и поддержки одаренных детей, созданных на базе ОЦ "Сириус".

Осталась ли при закрытых границах возможность получения двойного диплома? Стажировок за рубежом?

Михаил Эскиндаров: Программа двойного диплома работает, хотя из-за пандемии некоторые программы реализуются дистанционно. Ребята уезжают в те страны, где нормальная эпидемиологическая ситуация и которые принимают студентов. Очень надеюсь, что с 2022-2023 гг. обстановка изменится и число выезжающих в зарубежные вузы вернется к докризисным 300 человек в год.

Вопрос от читателя. Планировали, что ребенок-студент приедет на праздники 4-7 ноября домой, уже взяли билеты. Однако 5 ноября в университете объявлен учебным днем. Как увидеться с ним и не заработать прогул?

Михаил Эскиндаров: Читательскую критику принял, исправим. Готовим приказ, чтобы 5 и 6 ноября занятия проходили с использованием дистанционных технологий.