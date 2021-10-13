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13.10.2021 02:42
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин призвал регионы ускорять темпы вакцинации от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Вакцина против коронавируса для детей находится в финальной стадии экспертизы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко вчера на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Глава минздрава предупредил, что молодой возраст больше не является страховкой от болезни и осложнений.
Михаил Мишустин: Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Фото: РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание. Система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом: увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких. "Но по-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - это вакцинация", - напомнил Мишустин. Созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку. "Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов и свыше 90 миллионов полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может", - сказал премьер.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Во всех регионах организована работа более 6200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более двух тысяч мобильных пунктов. Также необходимо вовремя сделать повторную вакцинацию, обратил внимание Михаил Мишустин. Это позволит не допустить негативного сценария.

Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом. "На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр о подписанном постановлении. За последнюю неделю рост количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией достиг 16 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 11 регионах темп превышает 30 процентов. На медицинском наблюдении находятся почти 1,1 миллиона больных. Количество тяжелых госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 11 процентов. "И практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", - подчеркнул глава минздрава. В ответ на быстрый рост заболеваемости по стране разворачивают новые коечные места. Их уже 255 тысяч, что на 11 процентов больше, чем на прошлой неделе. "235 тысяч коек заняты пациентами", - уточнил Мурашко.

Особенность текущего подъема заболевания - быстрый прирост количества пациентов и большое количество тех, у кого развивается молниеносное течение инфекции, буквально в течение двух-трех дней требующее реанимационной поддержки. Это преимущественно лица старшего возраста, но стали поступать и более молодые пациенты - от 20 лет. "Молодой возраст сегодня не является страховкой от болезни и осложнений", - предупредил глава минздрава. В эпидемиологический процесс стали вовлекаться даже дети, особенно школьного возраста - от 6 до 17 лет. "Их количество среди общего числа заболевших составляет в последние недели 12-13 процентов", - сообщил министр здравоохранения. Вакцина же для детей находится в финальной стадии экспертизы. "Думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - оценил глава минздрава сроки.

В эпидемиологический процесс стали вовлекаться даже дети, особенно школьного возраста - от 6 до 17 лет

В качестве меры для разрыва цепочки заболевания в образовательных учреждениях прибегают к переводу учеников на дистанционное обучение. "Таких школ немного. На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эта мера эффективна, но, подчеркнула она, ей должна предшествовать работа с родителями - их нужно заранее извещать. "И эти дети должны находиться дома, - указала главный санитарный врач страны. - Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома".

После ряда совещаний у президента и премьер-министра в регионах стали активнее задействовать меры для нераспространения коронавируса. Прежде всего усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщила Попова. В 64 регионах введены ограничения для лиц старше 65 лет. Активно используется система QR-кодов: в 26 субъектах Федерации они применяются для доступа на культурно-развлекательные мероприятия, на объекты общественного питания - в 22, на спортивные мероприятия - в 25, в 13 регионах по ним можно попасть в гостиницы. В 38 регионах приняты постановления о привлечении к прививкам категорий граждан, часто контактирующих с потребителями различных услуг.

Между тем

Правительство продлило еще на год правила предоставления субсидий Московскому эндокринному заводу для закупки и доставки препарата "Онкаспар", сообщил Михаил Мишустин. Дорогостоящее лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов, используется при лечении острого лейкоза у детей. Ранее на закупку лекарства правительство выделило 521 миллион рублей. В 2021 году будет ввезено почти две тысячи упаковок "Онкаспара". "И в следующем году лекарство также поступит в медицинские учреждения", - заверил премьер. Важно, чтобы дети своевременно получали необходимое лечение, подчеркнул он.

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