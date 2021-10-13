Минэнерго: Россия готова отключиться от энергосистемы Украины

Россия готова к отсоединению от энергосистемы Украины, но при необходимости готова продолжать поставки электроэнергии или возобновить их в будущем. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

По его словам, десинхронизация энергосистем двух стран начнется в следующем году, но если Украина столкнется с дефицитом электроэнергии, то Россия может продолжить поставки.

Дефицит мощности энергии на Украине, по мнению Шульгинова, может возникнуть из-за нехватки топлива для тепловых электростанций или аварий. Так уже происходило ранее, Россия готова прийти на помощь, отметил Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

Сейчас на Украине действует запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. К 2023 году Киев планирует отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и получать электроэнергию из стран Евросоюза.