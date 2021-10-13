Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции

Цены на бензин в России по итогам 2021 года вырастут наравне с инфляцией. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. "Темпы роста цен на бензин по итогам года будут близкими к инфляции", - передает слова замминистра ТАСС.

Ранее Росстат опубликовал данные о росте цен на товары в сентябре текущего года. В соответствии с ними, инфляция в России ускорилась до 7,4 процентf с 6,68 процента месяцем ранее. При этом с начала года, по данным Росстата, бензин в нашей стране подорожал на 6,25 процента.