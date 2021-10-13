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13.10.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Минфин: Реформы международных групп компаний заработают с 2023 года

Соглашение по налогообложению международных групп компаний будет подписано в 2022 году. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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"Мы сейчас активно ведем переговоры по новому пакету мер по обложению международных групп компаний - речь идет о площадке двадцатки, министров финансов двадцатки и площадки 80. Действительно, в настоящее время процесс находится в активной стадии проработки", - отметил он на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

Ожидается, что пакет по реформе международных групп компаний заработает с 2023 года.

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