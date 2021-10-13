Минстрой планирует серьезно увеличить обеспеченность россиян жильем

К 2030 году обеспеченность жильем в России должна достигнуть 33,8 квадратных метров на человека, говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, который подготовил Минстрой.

По данным на конец 2020 года, общая площадь жилого фонда в стране составила 3,9 миллиарда "квадратов", из которых 2,5 миллиарда приходились на многоквартирные дома. На каждого гражданина при этом в среднем приходилось 26,9 квадратных метров жилья, а в 21 регионе этот показатель составил менее 21,3 "квадрата".

Планируется, что к 2030 году будет построен миллиард квадратных метров жилья, что позволит достичь показателя обеспеченности населения в 33,8 квадратного метра. Как отмечается в проекте, обеспеченность жильем в России ниже, чем в странах Восточной Европы, где на человека в среднем приходится 35 "квадратов".

Документ сейчас находится на стадии общественных обсуждений.