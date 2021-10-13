Эксперты объяснили отказ от бесплатного проезда на общественном транспорте

Перспектив для отмены платы за проезд в общественном транспорте в России в ближайшие 15 лет нет, следует из заявлений минтранса.

Накануне директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Алексей Бакирей сообщил ТАСС, что идея о введении бесплатного проезда на общественном транспорте исключена из транспортной стратегии России до 2035 года. Взамен бесплатного проезда предлагалось сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях. А чтобы люди охотнее пересаживались на общественный транспорт, предполагалась масштабная программа его обновления.

"Идея о бесплатном транспорте не принадлежит минтрансу, ее внес один из разработчиков. Идея довольно сырая. За общественный транспорт мы платим дважды: как пассажиры, покупая билеты, и как налогоплательщики, потому что перевозчикам идет часть средств из бюджета. И даже при таком финансировании денег на постоянную модернизацию подвижного состава не хватает. Нельзя разово выделить деньги, закупить транспорт и больше не вкладывать в ремонт", - говорит директор Института развития транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

При этом дорожные фонды, из которых финансируется строительство и ремонт дорог, во всем мире существуют на деньги от продажи бензина. "Доходы от топлива будут сокращаться, а дороги строить и ремонтировать будет нужно, поэтому рано или поздно к идее платных дорог все равно придется вернуться", - считает Блинкин. Но, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, скорее всего, по такому пути ситуация пока не пойдет.