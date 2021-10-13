На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика

Несмотря на завершение сезона летних отпусков, на ЦКАД растет среднесуточная интенсивность трафика, сообщили в "Автодоре".

По данным компании, в период с 27 сентября по 3 октября она составляла 18,5 тысячи автомобилей, а с 4 по 10 октября превысила 19 тысяч машин в сутки.

Больше половины трафика приходится на жителей Москвы и Московской области. Трассой также активно пользуются жители Тульской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга.

Самым популярным маршрутом стал перегон М-4 "Дон" - М-2 "Крым". На втором месте - М-4 "Дон" - М-5 "Урал", на третьем - М-4 "Дон" - пятый пусковой комплекс ЦКАД.