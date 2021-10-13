На родине знаменитых "БЕЛАЗов" прошел юбилейный форум городов-побратимов

Более 100 руководителей городских и районных администраций, местных властей, общественных и молодежных организаций российских и белорусских городов-побратимов обсудили планы сотрудничества на десятой встрече в Жодино.

Символично, что форум побратимов проходил в Жодино, где ровно 60 лет назад был выпущен первый опытный образец базового самосвала БелАЗ.

Город, где производят самые большие в мире самосвалы "БЕЛАЗ", радушно встретил гостей и презентовал свои достижения в социальной и экономической сферах. Коллеги обсудили планы взаимодействия, особое внимание уделив развитию бизнеса и инвестициям, говорили также о противодействии санкционному давлению. Инвестиции, обмен мнениями по решению актуальных для городов проблем (обеспечение безопасности, водоснабжение, сбор и утилизация мусора) - эти и другие практические вопросы звучали во время работы секций и на пленарном заседании.

А еще разговор шел о таких серьезных вещах, как работа с общественностью, воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти.

Сто тридцать партнерств между белорусскими и российскими городами действуют сегодня

География участников самая широкая - от Калуги и Новороссийска до Заславля и Бреста. Всего в форуме участвовали представители 52 городов Беларуси и России. Символично, что форум побратимов проходил именно в Жодино, где ровно 60 лет назад был выпущен первый опытный образец базового самосвала БелАЗ. В том же 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Эти знаковые даты способствовали старту новых совместных программ между городами-побратимами.

Участники форума минутой молчания почтили память солдат Великой Отечественной войны у монумента матери-патриотки Анастасии Куприяновой, пятеро сыновей которой не вернулись с фронта. "Это напоминание о долге - помнить и быть вместе, - отметил советник главы города Новороссийска по внешним связям Павел Покусаев. - Такие памятники, как в Жодино, есть и в России. Например, монумент семерым братьям Газдановым, не вернувшимся с войны. Белорусы и россияне происходят из одного корня. Общая память, общая история и будущее!"

- Мы - братья, и мы едины! - заявил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков. - С радостью приезжаю в Беларусь и не чувствую себя в гостях. Какие лучезарные улыбки на лицах людей, желание жить и развиваться вместе!

Председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура, приветствуя участников форума, отметил, что по итогам 2020 года взаимный товарооборот наших стран составил 29 миллиардов долларов. Экспорт в Россию - 13,1 миллиарда. Импорт из России - 16,4 миллиарда. За прошедшие месяцы текущего года показатели еще убедительнее. Экспорт составил более 7 миллиардов, импорт - 10 миллиардов долларов.

- Актуальность данной встречи трудно переоценить, - отметила глава города Пскова Елена Полонская. - 130 партнерств между белорусскими и российскими городами действуют сегодня. В 2000 году подписан договор о сотрудничестве между Псковом и Витебском. Более 20 лет взаимовыгодного сотрудничества позволили воплотить в жизнь проекты в области экономики, торговли, культуры и спорта. Наибольшей популярностью среди жителей Пскова пользуются товары трикотажной промышленности из Беларуси. В рамках муниципальной программы в городе создали торгово-ярмарочную площадку для белорусских предпринимателей "Белорусский рынок", полюбившуюся многим жителям региона. Для Пскова стало выгоднее приобретение белорусских стройматериалов.

Видеоприветствие участникам форума направил летчик-космонавт Герой Российской Федерации Олег Новицкий. Он отметил особое значение побратимства: "Находясь в космосе, особенно понимаешь важность дружбы между людьми. Хорошо, когда дружественные отношения объединяют целые города и страны".

Гости из России посетили предприятия и организации Жодино, побывали на Белорусском автомобильном заводе.

К СЛОВУ

На форуме заключено дополнительное соглашение о торгово-экономическом и промышленном сотрудничестве белорусского города Гродно и его побратима - города Ухты (Республика Коми).