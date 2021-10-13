Нарышкин: США не оставляют попыток повлиять на внешнюю и внутреннюю политику РФ

Вашингтон не оставляет попытки экспортировать свои ценности, чтобы повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные - я их называю тоталитарно-либеральными - ценности, чтобы повлиять на наше государство с точки зрения изменения внешней и внутренней политики", - сказал Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ.

В ходе встречи президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, кадры с которой показал телеканал "Россия 24", Нарышкин также отметил, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества. Об этом свидетельствуют данные спецслужбы стран СНГ.