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13.10.2021 15:23
Рубрика: В мире

Нарышкин: Террористическая угроза со стороны Афганистана возросла

Текст: Юрий Когалов

В последнее время террористическая угроза со стороны Афганистана возросла. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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"В целом ситуация серьезная, и террористическая угроза с территории Афганистана не исчезла, возросла. Специальные службы, военные принимают действия предупредительного характера, чтобы защитить от комплекса угроз", - отметил он. По словам Нарышкина, спецслужбы стран СНГ ежедневно обмениваются информацией о ситуации в Афганистане, и эта работа ведется на протяжении многих лет.

Глава СВР также обратил внимание на положительный момент, который видит в афганском кризисе. "Бегство" США и их союзников из Афганистана стало "определенной чертой короткого по историческим меркам периода однополярного мира". "И это хорошо", - отметил Нарышкин.

Как заявил директор Службы внешней разведки, приход к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) был спрогнозирован. "Мы прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому они произошли. В результате пришла новая власть - движение "Талибан". Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и в оперативном режиме обмениваемся информацией с нашими коллегами из СНГ", - отметил Нарышкин.

В мире Ближний Восток Афганистан Правительство Служба внешней разведки (СВР) Ситуация в Афганистане

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