Не стало бывшего руководителя Пресс-службы СК РФ Владимира Маркина

Вчера стало известно о кончине Владимира Маркина, бывшего руководителя Пресс-службы Следственного комитета РФ.

Фото: Виктор Васенин

Первым соболезнование высказало самое ведомство Александра Бастрыкина:

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас".

Для нас, журналистов, Маркин был главным помощником. Ему можно было позвонить в любой день и любое время суток. Он не только всегда отвечал, но и всегда помогал нам.

В самом СКР сказали, что он "действительно смог разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов".