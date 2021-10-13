Патрушев призвал СНГ не допустить размещение баз США в Центральной Азии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал страны СНГ придерживаться позиции о недопустимости размещения военных объектов США и НАТО в Азии. Об этом он заявил на открытии XVII совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

По его мнению, необходимо придерживаться выработанного 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ единого мнения о недопустимости размещения в странах Центральной Азии военных объектов США и НАТО, а также сотрудничавших с ними афганцев.

По его словам, выйдя из Афганистана, США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ. "В данных условиях нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран", - призвал коллег из спецслужб СНГ Николай Патрушев. Еще одной угрозой региональной стабильности он назвал резкий рост числа беженцев из Афганистана.

"Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке", - подчеркнул Патрушев. По его данным, в Иране и Пакистане уже сейчас находится около 3 млн афганцев, еще более 4 млн беженцев находятся в Турции. Что касается международной повестки дня, то, по словам секретаря СБ РФ, мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности. По словам Патрушева, значительные усилия американцев будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. В этой связи, по его словам, востребована коллективная работа спецслужб СНГ по противодействию сценариям цветных революций. Он призвал коллег усилить диалог по отслеживанию недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.