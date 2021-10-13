Патрушев призвал СНГ не допустить размещение баз США в Центральной Азии

Новости

США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
Задержан инспектор ГИБДД, пообещавший за 35 млн закрыть уголовное дело 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 19:35
Рубрика: Власть

Патрушев призвал СНГ не допустить размещение баз США в Центральной Азии

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал страны СНГ придерживаться позиции о недопустимости размещения военных объектов США и НАТО в Азии. Об этом он заявил на открытии XVII совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.
Николай Патрушев: Значительные усилия США будут направлены на ослаб­ ление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Николай Патрушев: Значительные усилия США будут направлены на ослаб­ ление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Николай Патрушев: Значительные усилия США будут направлены на ослаб­ ление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

По его мнению, необходимо придерживаться выработанного 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ единого мнения о недопустимости размещения в странах Центральной Азии военных объектов США и НАТО, а также сотрудничавших с ними афганцев.

Фото: iStock
Патрушев призвал спецслужбы СНГ усилить обмен разведданными о террористах

По его словам, выйдя из Афганистана, США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ. "В данных условиях нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран", - призвал коллег из спецслужб СНГ Николай Патрушев. Еще одной угрозой региональной стабильности он назвал резкий рост числа беженцев из Афганистана.

"Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке", - подчеркнул Патрушев. По его данным, в Иране и Пакистане уже сейчас находится около 3 млн афганцев, еще более 4 млн беженцев находятся в Турции. Что касается международной повестки дня, то, по словам секретаря СБ РФ, мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности. По словам Патрушева, значительные усилия американцев будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. В этой связи, по его словам, востребована коллективная работа спецслужб СНГ по противодействию сценариям цветных революций. Он призвал коллег усилить диалог по отслеживанию недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения