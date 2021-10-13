Опубликован новый постер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

Netflix поделился в социальных сетях новым постером второго сезона сериала "Ведьмак".

Created to kill. Destined to protect. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/dAaHEQjthx - The Witcher (@witchernetflix) October 13, 2021

На нем исполнитель титульной роли Генри Кавилл многозначительно смотрит вдаль, а в слогане указано: "Создан, чтобы убивать. Предначертано защищать".

Второй сезон шоу о профессиональном истребителе чудовищ, пройдя производственный ад, вызванный ограничениями пандемии, доберется до стриминговой платформы через пару месяцев - премьера запланирована на 17 декабря.

Ранее было объявлено, что франшиза будет в дальнейшем расширена вторым полнометражным аниме-проектом после "Кошмара Волка" и сериалом для детей.