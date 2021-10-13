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Опубликован новый постер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

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    13.10.2021, 17:27
Текст:   Богдан Бобров

Netflix поделился в социальных сетях новым постером второго сезона сериала "Ведьмак".

На нем исполнитель титульной роли Генри Кавилл многозначительно смотрит вдаль, а в слогане указано: "Создан, чтобы убивать. Предначертано защищать".

Фото: YouTube/ 20th Century Studios
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Второй сезон шоу о профессиональном истребителе чудовищ, пройдя производственный ад, вызванный ограничениями пандемии, доберется до стриминговой платформы через пару месяцев - премьера запланирована на 17 декабря.

Ранее было объявлено, что франшиза будет в дальнейшем расширена вторым полнометражным аниме-проектом после "Кошмара Волка" и сериалом для детей.

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