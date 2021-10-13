Патрушев призвал спецслужбы СНГ усилить обмен разведданными о террористах

Выйдя из Афганистана США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. Об этом на XVII совещании глав спецслужб стран СНГ в Москве заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, в сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из запрещенных в РФ террористических организаций ИГИЛ, Аль-Каиды или других группировок, представляющих серьезную угрозу для государств СНГ.

"В данных условиях нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран", - призвал коллег из спецслужб СНГ Патрушев. Кроме того, по его мнению, важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Как отметил секретарь российского Совбеза, также требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов.