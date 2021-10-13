Патрушев: США ищут мнимого внешнего врага в лице России или Китая

Мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности. Об этом на XVII совещании глав спецслужб стран СНГ в Москве заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его мнению, действуя таким образом, западные страны и блок НАТО пытаются решить растущие собственные внутренние проблемы, перед лицом которых они оказались бессильны. При этом Патрушев напомнил, что внутриполитическая обстановка в самих США остается крайне напряженной.

"Но в попытке перенацелить общественное недовольство на мнимого внешнего врага в лице России или Китая, они зашли слишком далеко", - считает секретарь СБ РФ.

По его словам, ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома - АУКУС - под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии. А также создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений. Кроме того все это несет и вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия.