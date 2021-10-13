Песков: Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства

Правительство России держит на контроле ситуацию с инфляцией в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этой ситуацией правительство занимается. Правительство четко фиксирует тенденции", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с инфляцией в России.

Песков назвал резкий рост инфляции "реальностью, с которой мы сталкиваемся", и объяснил это влиянием как внутренних, так и внешних факторов. "Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - отметил представитель Кремля.