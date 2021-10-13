Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам

Все данные на порталах Госуслуг и так доступны силовым структурам - таков закон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, должна ли эта информация передаваться спецслужбам.

"Все данные, которые содержатся на Госуслугах, и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур", - пояснил Песков. "Все паспортные данные доступны для силовых структур, там есть и фотографии, и так далее", - уточнил он.

"На самом деле ничего такого в этом нет", - заключил пресс-секретарь президента.