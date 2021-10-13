Песков заявил об отсутствии российских военных на юго-востоке Украины

Военных подразделений России на юго-востоке Украины не было и нет, а Крым не должен обсуждаться между Евросоюзом и Украиной. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов по саммиту Украина-ЕС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Крым не должен быть темой для обсуждения между ЕС и Украиной", - подчеркнул Песков, напомнив, что позиция Москвы на этот счет хорошо известна.

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет​​​. Разумеется, Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер", - подчеркнул пресс-секретарь президента.