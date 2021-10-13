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13.10.2021 08:41
Рубрика: Власть

Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Практика выдачи доверенностей бабушкам и дедушкам на присмотр за внуками абсолютно неправильна и должна быть изменена. Такое мнение высказал Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Парадокс: пока внук ставит мат дедушке, некоторые чиновники начинают волноваться, не оставлен ли ребенок без присмотра. Фото: GettyImages Парадокс: пока внук ставит мат дедушке, некоторые чиновники начинают волноваться, не оставлен ли ребенок без присмотра. Фото: GettyImages
Парадокс: пока внук ставит мат дедушке, некоторые чиновники начинают волноваться, не оставлен ли ребенок без присмотра. Фото: GettyImages

Официальное обращение с просьбой разъяснить полномочия бабушек и дедушек направлено советом в Верховный суд России.

Фото: Ольга Крылова
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Сегодня сложилась неловкая ситуация: бабушка и дедушка перестали быть полноправной родней. В детском саду могут не отдать внука бабушке. В больнице не расскажут о диагнозе заболевшего ребенка, так как она не допущена к врачебной тайне. А если внук гостит в деревне и вот уже месяц ходит с дедушкой то по грибы, то на рыбалку, органы опеки могут предъявить претензии родителям. Мол, оставили ребенка без попечения. "Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители", - рассказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков", - продолжает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки.

Поэтому на практике родители стали оформлять нотариальные доверенности - что, мол, позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать детские интересы. Так что в садик или больницу бабушка уже берет официальный документ с печатью. Нет печати - нет внука.

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки

Чтобы исправить ситуацию, группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Семейный кодекс. Инициатива дополняет закон нормой, что ребенок имеет право не только на общение с дедушкой, бабушкой, но и на пребывание с ними. Такая формулировка, на взгляд авторов проекта, защитит бабушек от косых взглядов органов опеки и разных официальных лиц.

Законопроект поступил на отзыв в Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, возглавляемый Павлом Крашенинниковым.

Эксперты совета - мэтры юридической науки - раскритиковали инициативу. Нет, к дедушкам и бабушкам как таковым у правоведов претензий нет. Однако, по мнению членов совета, в законах и сегодня на этот счет все написано правильно.

Фото: Photoxpress
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"Представляется, что действующие положения Семейного кодекса РФ, устанавливающие право ребенка на общение с близкими родственниками, сами по себе не могут служить источником проблем, возникших на практике и ставших причиной внесения проекта", - сказано в заключении.

Говоря литературным языком, сумбур не в законах, а в головах тех, кто их применяет. То есть - некоторых чиновников.

"Следует признать, что наделение бабушек и дедушек путем выдачи доверенности полномочиями по осуществлению отдельных прав родителей (законных представителей) в действительности не основано на законе и не соответствует существу сложившихся правоотношений между членами семьи, как и правовой природе родительских прав, - говорится в заключении. - Таким образом, невозможно отрицать, что выдача родителями доверенностей бабушкам и дедушкам на период временного пребывания у них детей, а также квалификация органами опеки и попечительства такого пребывания в качестве утраты детьми родительского попечения являются проблемами правоприменения".

Так, в соответствии с Семейным кодексом, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, а все эти родственники, в свою очередь, имеют право на общение с ребенком.

"Безусловно, процесс общения ребенка с родственниками является неотъемлемой частью семейного воспитания, - подчеркивают они. - Между тем право на общение с ребенком включает в себя право соответствующего субъекта семейных отношений взять ребенка на ограниченный период времени в место, отличающееся от места его постоянного проживания. Таким образом, пребывание ребенка у бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников в течение ограниченного периода исключает квалификацию такого пребывания в качестве факта утраты ребенком родительского попечения, если родители продолжают заботиться о своем ребенке, находясь на удалении от него, и не создают своими действиями угрозу нарушения прав и интересов ребенка".

Фото: iStock
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Так что, как полагают члены Совета при президенте, менять надо не букву закона, а его толкование чиновниками. Поэтому Совет официально обратился в Верховный суд Российской Федерации с просьбой дать разъяснения по вопросу о том, изменяется ли и при каких обстоятельствах правовой статус ребенка, временно пребывающего под надзором бабушек, дедушек и иных родственников.

Кстати, в судебной практике также нередки споры, когда бабушки отстаивают свое право на общение с внуком вопреки мнению кого-то из родителей. Как правило, такая проблема возникает при разводах, когда мать ребенка не горит желанием отпускать его на встречи даже с отцом, и уж тем более не пускает на порог свекровь.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Семейное законодательство

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