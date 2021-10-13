Почему на Украине мерзнут школьники

Украинские регионы один за другим объявляют режим "чрезвычайной ситуации техногенного уровня" в связи с невозможностью дать тепло в учреждения социальной сферы: школы, детские сады, больницы. Несмотря на снижение температуры, отопительный сезон в стране так и не начался, поэтому школьники учатся в верхней одежде, а пациенты медучреждений спасаются электрообогревателями.

Чрезвычайные ситуации уже объявлены в Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской областях, на подходе другие регионы. Все потому, что поставщики не могут или не хотят исполнить заключенные ранее контракты на поставку газа из-за возросшей в разы его рыночной стоимости. Так, если в конце прошлого отопительного сезона региональные теплоэнергетические компании планировали поставлять газ бюджетным организациям по 6 гривен за кубометр (примерно 240 долларов за 1000 кубометров), то теперь таких цен на украинской энергетической бирже попросту нет.

В действительности, объявляя режим чрезвычайной ситуации, местные власти идут на хитрость: ЧП запускает механизм прямых закупок, доступный в том числе конечным потребителям - отдельным школам и больницам, непосредственно у НАК "Нафтогаз", вернее, у его дочерней компании "Нафтогаз Трейдинг". При этом они экономят драгоценное время, поскольку сокращается до считаных дней обычно полуторамесячная тендерная процедура, а в теории сберегаются и деньги. Расчет строится на том, что согласно заключенному недавно с подачи Зеленского меморандуму между правительством и регионами цена газа для бюджетной сферы должна составлять 13,6 гривны за кубометр (без учета НДС и доставки), а разница с рынком будет компенсироваться бюджетом.

Вот только на практике "Нафтогаз Трейдинг" на объявляемые бюджетниками тендеры давно не выходил, дополнительные соглашения не заключаются, и с помпой заключенный меморандум остается набором пустых обещаний. Как сообщают сами коммунальщики, поступающие сегодня от "Нафтогаза" ценовые предложения мало отличаются от рыночных. Поэтому, по слухам, образовательные учреждения, уходящие на каникулы чуть раньше обычного - с 14 октября, могут перейти на дистанционное обучение до весны, под предлогом ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Тогда можно будет худо-бедно обеспечить теплом хотя бы медицинскую сферу.

Следует заметить, что по отчетам "Нафтогаза" к началу сентября в украинских хранилищах оставалось немногим менее 19 миллиардов кубометров газа, что, по словам гендиректора компании Юрия Витренко, вселяет уверенность в благополучном прохождении отопительного сезона без дополнительных закупок.

Отопительный сезон на Украине так и не начался, поэтому школьники учатся в верхней одежде

Эксперты в связи с этим замечают, что примерно 3 миллиарда из указанного объема находятся на таможенном хранении, то есть имеют иностранных владельцев, и они уже начали поднимать на поверхность этот газ для продажи в Европу. В свою очередь синоптики предсказывают холодную зиму, а значит, и дефицит в 3-4 миллиарда кубометров к февралю.