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13.10.2021 17:01
Рубрика: Культура

Под картиной Пикассо "Завтрак слепого" нашли изображение обнаженной женщины

Текст: Наталья Лебедева
О том, что картина Пабло Пикассо "Завтрак слепого" скрывает другое изображение, специалисты знали давно. Но только сейчас с помощью искусственного интеллекта удалось воссоздать скрытый рисунок, открыв публике изображение обнаженной женщины, выполненное в голубых и зеленых тонах.
Фото: The Metropolitan Museum of Art / Oxia Palus

Сначала, как рассказывает CNN, скрытое изображение "увидели" используя метод рентгенофлуоресцентного анализа. А потом с помощью нейросети воссоздали записанное полотно и распечатали его на холсте. Исследованием занималась компания Oxia Palus.

Так из небытия возникло изображение обнаженной женщины, которое специалисты тут же отнесли к так называемому "голубому" периоду творчества Пикассо. В 1901-1904 годах художник писал монохромные произведения в оттенках голубого и зеленого. Современники Пикассо не оценили эти мрачные картины, это за них сделали современные ценители искусства.

Известно, что поверх обнаженной фигуры Пикассо написал "Завтрак слепого" в 1903 году. "Вероятно, ему не хотелось закрашивать рисунок, но он был беден, а материалы для создания новой работы стоили дорого", - цитирует одного из создателей Oxia Palus Джорджа Канна РИА Новости.

Фигура этой женщины была так же обнаружена на эскизах художника и на его картине "Жизнь" (La vie). Эксперты тут же предположили, что Пикассо испытывал к ней чувства.

Удалось искусственному интеллекту точно воссоздать рисунок художника? Да, уверенно заявил специалист по наследию Пикассо из компании Domos Art Advisors Тай Мерфи. По его словам, картина, созданная нейросетью, действительно похожа на картины Пикассо "голубого" периода. Однако, настоящий знаток легко распознает, что это не оригинал.

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