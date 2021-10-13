Покров Богородицы: главная загадка и парадокс праздника

Полное название праздника, который православные отмечают 14 октября, - Покров Пресвятой Богородицы, хотя в обыденной жизни народ сокращал его до короткого и всем понятного - Покров, и это означало не столько то, что покрывает - покрывало, плат, сколько защиту. То есть праздник Покрова Пресвятой Богородицы - день в честь той защиты, которую нам дарует Богородица.

Покров всегда горячо любили в народе, это был день особый - на Покров не работали, на Покров играли свадьбы, а по тому, какая погода случалась на Покров, судили, какая впереди зима. Наши предки говорили: "Снег на Покров - зима выдастся снежная, но если он не покроет на Покров землю - и зима будет бесснежной". Сегодня метеорологи предупреждают: примете можно было верить лишь до середины XX века, изменение климата последнего полстолетия сделали ее недостоверной. "Не покрыл Покров, не покроет и Рождество", - а эта поговорка касалась уже не только снега, но и девушек на выданье: наши предки не были ханжами! Покров издавна - время свадеб. О популярности праздника говорит и огромное количество храмов, освященных в честь Покрова Пресвятой Богородицы. А дальше - загадка.

Множество Покровских храмов было возведено в память о наших воинских победах, но при этом само событие, положившее начало празднику, было отнюдь не победой, а поражением русских. Давайте разбираться с этим парадоксом. Для этого нам надо будет вспомнить, что за событие русские празднуют 14 октября?

Начало X века, христианский Константинополь, столица Византии. Правит империей Лев VI Философ, личность занятная. Автор трудов по праву, инструкций о том, как развивать ремесла и торговлю, пророческих стихов и религиозных гимнов, император оставил потомкам еще и военное сочинение "Тактика Льва", хотя сам на поле боя никогда не бывал. При этом, несмотря на ученость и трактат по военному делу, военачальником Лев VI был никудышным: к примеру, в его правление Византия потеряла Сицилию. Да и сам богатейший Константинополь мог показаться легкой добычей для всех, кто бы вознамерился его завоевать. Летописи свидетельствуют: такими желающими оказались наши предки славяне, тогда еще язычники.

Согласно "Повести временных лет" русский князь Олег в 907 году начисто разорил столицу Византии. Тот самый пушкинский Вещий Олег, который, не имея обыкновения церемониться с врагами, обрекал "их села и нивы... мечам и пожарам".

По-видимому, впечатления от набега воинственной дружины Олега были так сильны, что уже одно приближение его кораблей к Константинополю наводило на жителей столицы ужас. Таинственное и мистическое происшествие, связанное с одним таким появлением кораблей Олега, и легло в основу нашего праздника.

Итак, Влахерны - северо-западная окраина Константинополя на южном берегу бухты Золотой Рог. Как сообщает церковное предание, в день, когда тревога горожан, узнавших о приближении кораблей неприятеля, была особенно сильна, христиане собрались во Влахернском храме у иконы Пресвятой Богородицы - похоже, на Льва Философа горожане уже не надеялись!

Вместе со всеми в храме молился и раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых. Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая от врагов зримых и незримых.

Как сообщает предание, Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он "Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире". "Вижу, святый отче, и ужасаюсь!", - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют: неожиданно для жителей столицы корабли с дружинами славян вдруг развернулись назад. Константинополь был спасен. Историки до сих пор не пришли к единству касаемо даты произошедшего и того, был ли это князь Олег с дружиной или захватчики-арабы. Но вот сам факт того, что корабли врага, вплотную подошедшие к Константинополю, без видимой причины изменили свои планы, врезался в народную память надолго. Как чудо, связанное с молитвой к Пресвятой Богородице, простирающей Свой плат, Свой покров, Свою защиту над всеми молящими об этом. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминают во время праздника.

Подчеркну: спасен был враждебный на тот момент нашим предкам Константинополь, возможно, спасен от набега наших же предков, но с XII века событие отмечают в России как праздник. Причем отмечают его только в России. Хотя явление Божией Матери произошло в Византии, в греческом календаре такого праздника мы не найдем. Парадокс: событие, которое можно было бы посчитать военным поражением наших предков или как минимум происшествием, нас никак не касающимся, Русская Церковь считает великим праздником заступничества Богородицы за всех православных христиан. В чем тут дело?

По словам епископа Василия (Родзянко), такое "самоотречение - историческое, народное - неслучайно". Оно свидетельствует о том, что народ несет в себе "мощь правды", понимание того, что истинно, а что нет. Поэтому любовь к празднику Покрова Пресвятой Богородицы свидетельствует о глубокой нравственной чистоте и силе нации, о сохранении в людях чувства правды.

Конечно, можно скептически отнестись к видению некоего юродивого раба и посчитать произошедшее совпадением - Господь никому не навязывается Своими чудесами, или, как выразился Альберт Эйнштейн, "при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность". Но дело в том, что визуализация спасительного Покрова, распростертого Богородицей над молящимися, не противоречит внутреннему опыту каждого верующего, получавшего защиту по молитве к Божией Матери.