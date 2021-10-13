Правительство утвердило перечень инициатив развития России до 2030 года

Цитата

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

Стратегические инициативы социально-экономического развития нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены президентом на ближайшие 10 лет, а также для решения задач, которые глава государства поставил в Посланиях Федеральному Собранию.

Правительство завершило работу над стратегическими инициативами - проектами, призванными повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

Они подготовлены по поручению президента России. Распоряжение, утверждающее их полный перечень, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Из 250 идей для финального перечня были отобраны 42 наиболее востребованные инициативы. Каждая из них соответствует ряду важных критериев. Во-первых, отвечает на реальные запросы граждан. Во-вторых, дает ощутимые результаты в плане улучшения качества жизни. В-третьих, помогает достичь национальных целей развития и не дублирует уже существующие мероприятия, представленные, например, в нацпроектах.

Инициативы распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой инициативы обозначены конкретные результаты на двух горизонтах планирования - до 2024 и до 2030 гг. Это поможет дать точную оценку эффективности работы по каждому направлению. На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции. Правительственные инициативы станут мощным стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей, обозначенных президентом, а также повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам.





Санитарный щит

"Санитарный щит" - это целая система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить самое важное - здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем, которых, увы, невозможно избежать. В первую очередь это система подготовки к будущим эпидемиям и их профилактике. Очень важно не допустить новые инфекции в страну, остановить их на границе, свести к минимуму их проникновение на территории нашей страны.

4 триллиона 600 миллиардов рублей потребуется на реализацию 42 инициатив до 2024 года

Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации станут самыми настоящими форпостами против всевозможных инфекций. В пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию нашей страны, а пункты санитарно-карантинного контроля (СКК) станут современными лабораторными комплексами. Важно, что эти меры не создадут новые барьеры или препятствия для людей. Эти барьеры будут работать только против инфекций.

На втором этапе станет возможным сделать современную лабораторную диагностику доступной для каждого. В любых, даже самых труднодоступных, селах и городах можно будет использовать мобильные лаборатории, чье качество диагностики не будет уступать крупнейшим лабораторным центрам. Не человек будет ехать за услугой в поисках лаборатории, а лаборатория окажется там, где удобно человеку.

На третьем уровне реализации программы, которая позволит сохранить здоровье и благополучие каждого из нас, будут построены новые лаборатории высокого уровня биобезопасности, прежде всего на территории субъектов, которые граничат с зарубежными странами.

Все это позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной для всех в любой точке страны в любой момент времени. Мы сможем лабораторно расшифровать любую неизвестную инфекцию за 24 часа и разработать тест-систему на любую новую инфекцию за 4 дня.

Цитата

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

"Проект "Санитарный щит" призван защитить Россию от потенциально возможных новых пандемий. Реализация проекта позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, а за четыре месяца - вакцины против них. В пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию нашей страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут лабораторными комплексами. Это должно стать мощным и надежным щитом в сфере санитарной и биологической безопасности наших граждан".

Ключевые результаты

К 2024 году

- Разработаны тесты для выявления возбудителей 50 инфекций: "на месте" - результат в течение часа появляется на Госуслугах (подобным образом сейчас можно получить только результаты теста на COVID-19).

- Создано не менее 5 новых технологических платформ для разработки вакцин (в 2021 г. - 2 платформы).

К 2030 году

- 4 дня на разработку теста для любой новой инфекции (до 2021 г. - от 7 дней до нескольких месяцев).

- 7 дней на запуск массового производства теста.

- 24 часа на расшифровку неизвестной инфекции (до 2021 г. - неделя).

- 4 месяца на разработку вакцины от новых заболеваний (до 2021 г. - около года).

- Страна на 100% обеспечена тест-системами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

- Более 80% населения имеют доступ к современной лабораторной диагностике за 24 часа (до 2021 г. - не более 60%).

Мой частный дом

Идея данной инициативы родилась из-за стабильного спроса на строительство частных жилых домов во всех регионах страны, а также его роста в период пандемии COVID-19.

Воплощение в жизнь инициативы "Мой частный дом" должно обеспечить россиянам возможность покупать и строить частные дома без бюрократических проволочек в кратчайшие сроки.

К 2024 году строительство частных жилых домов в России должно стать массовым. Фото: Кощеев Дмитрий

Для этого в настоящее время ведется активная работа по решению трех задач:

1. Максимально ускорить и упросить процедуру покупки земельного участка. Формируется единый для всей страны перечень простых и понятных правил индивидуального жилищного строительства, которые будут действовать на любых территориях (исключение: особо охраняемые природные и сельскохозяйственные территории). Уже в следующем году процедура регистрации прав на землю и дома будет требовать ощутимо меньше времени и сил.

2. Упростить и удешевить процесс подключения частных участков к инженерным сетям. Частным застройщикам должна оказываться всесторонняя поддержка в вопросах оперативного подключения ко всем видам инженерных сетей через региональных операторов индивидуального жилищного строительства.

3. Обеспечить возможность получить ипотеку под индивидуальное жилищное строительство. Планируется принятие закона, который упорядочит привлечение средств граждан на строительство домов. Под это будет выдаваться ипотека. Уже сейчас семейная ипотека распространяется на строительство частных жилых домов.

Также создается единый Банк земельных участков для упрощения процедуры их выбора и учета. Ожидается, что к 2024 году строительство частных жилых домов будет иметь массовый характер. Планируется к 2024 году перевести в исключительно электронный вид 100% документов для строительства и оформления частного дома. То есть оформить все необходимые документы на землю и дом можно будет в несколько кликов.

В результате к 2030 году прогнозируется суммарный дополнительный прирост объемов индивидуального жилищного строительства, равный 60 млн кв. м.

Цитата

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

"Мы видим стабильный рост спроса на частные дома. Этот тренд только усилился в последние годы под влиянием пандемии. Поэтому планируем увеличивать объемы и ускорять темпы строительства.

Для этого работаем над упрощением процедуры покупки земельных участков, их регистрации, подсоединения к инженерным сетям. Особое внимание уделяем, конечно, созданию ипотечного продукта.

Все кто желает, должны иметь возможность без бюрократической волокиты воплотить мечту о собственном доме".

Ключевые результаты

К 2024 году

- Запущено массовое индивидуальное жилищное строительство (все вопросы оформления берет на себя профессиональный застройщик, а не собственник).

- 100% документов при строительстве и оформлении частного дома - в электронном виде.

К 2030 году

- 500 тыс. граждан могут получить ипотечные кредиты на постройку частного дома.

- 60 млн кв. м - суммарный дополнительный прирост объемов индивидуального жилищного строительства.

Генеральная уборка страны

В России сегодня насчитывается более двух тысяч брошенных опасных производств, незаконных свалок, затопленных судов в акваториях морей.

Они оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. И постепенно в негодность приходят промышленные площадки, которые построены еще советскими учеными.

Экологические проектыправительства предполагаюттотальную уборку на суше и море. Фото: REUTERS

Что нужно сделать?

1. Провести глобальную инвентаризацию.

2. Ликвидировать опасные объекты.

3. Предотвратить образование новых "горячих точек".

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Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

Название говорит само за себя: это тотальная уборка на суше и море. Свалка в Ядрове, заброшенный "Усольехимпром", затопленные корабли в бухте Нагаева. Эффект от этой инициативы прост и понятен - чистая страна. В рамках нацпроекта "Экология" мы к 2024 году ликвидируем 191 свалку и 88 других объектов, включая наиболее сложные, например полигон опасных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области и заброшенный комбинат на Байкале. Но генеральная уборка значительно шире. Мы уже завершили тотальную инвентаризацию объектов.

Удалось собрать информацию о 29 тысячах таких объектов, это почти две тысячи свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся в непосредственной близости к населенным пунктам, 258 затонувших кораблей, которые мешают судоходству и находятся в акваториях бухт, а 79 из них каждый день видят жители приморских городов. И 26 тысяч заброшенных скважин. Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду. Исходя из этих приоритетов, мы начнем ликвидацию, запустим экологическую диспетчерскую. И к 2030 году мы исключим влияние таких "горячих точек" на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду.

Ключевые результаты

К 2024 году

- Завершена инвентаризация всех опасных объектов и оценено их влияние на здоровье.

- Работает Единая экологическая диспетчерская служба.

- Работает механизм финансового обеспечения ликвидации "горячих точек".

- Ликвидированы 79 затонувших кораблей в акваториях морских портов.

- Ликвидированы 500 заброшенных скважин.

- Бизнес несет ответственность за ликвидацию причиненного вреда окружающей среде.

К 2030 году

- Исключено негативное влияние "горячих точек" на жизнь и здоровье людей.

- Ликвидированы все свалки в границах городов.

Пушкинская карта

"Пушкинская карта" - это всероссийская программа по популяризации культурных мероприятий для граждан России от 14 до 22 лет, разработанная по инициативе президента Российской Федерации.

С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи, консерватории, концертные залы и другие учреждения культуры за государственный счет.

Тот, кто получит "Пушкинскую карту" в этом году, сможет потратить до конца года 3000 рублей. Средства - сгораемые. Номинал карты в 2022 году составит 5000 рублей - их также будет необходимо потратить в течение 12 месяцев. 1 января каждого нового года государство будет класть на "Пушкинскую карту" новые деньги - и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года.

Получить карту можно, подавзаявку на портале госуслуг изарегистрировавшись в приложении. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Получить карту просто - достаточно подать заявку на портале госуслуг и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении "Госуслуги. Культура". Если молодой человек захочет получить пластиковую карту в уникальном дизайне, ее можно заказать в ближайшем отделении Почта Банка.

Действует "Пушкинская карта" на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. Подробная афиша мероприятий, доступных к посещению по "Пушкинской карте", размещена на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги.Культура".

За месяц с начала реализации к проекту присоединились сотни организаций (1836 учреждений культуры) во всех субъектах страны - федеральные, региональные, муниципальные и частные. Среди них - более 550 музеев, более 500 театров, 118 концертных организаций, 299 культурных центров, 30 библиотек, 20 образовательных организаций и 250 организаций других категорий.

Учреждения представляют в афишу мероприятия концерты, постановки, выставки и культурно-образовательные мероприятия. Всего в афише размещено около 14 тысяч событий (13 946 событий). С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 млн человек. На сегодняшний день количество купленных билетов - более 360 тысяч.

Цитата

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

"Программа "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства. Особенностью "Пушкинской карты" является то, что купить на нее что-либо, кроме билета в музей, театр или галерею, абсолютно невозможно. Те, кто получит "Пушкинскую карту" в этом году, смогут потратить до 31 декабря 3 тыс. руб. Номинал карты в следующем году составит 5 тыс. руб. Первого января каждого года государство будет класть на "Пушкинскую карту" новые деньги - и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Это прекрасная возможность для молодежи проводить досуг, приобщаясь к великому культурному наследию нашей страны".

Ключевые результаты

К 2024 году

- Молодые люди от 14 до 22 лет массово посещают культурно-массовые мероприятия за счет средств на "Пушкинской карте".

- В 4,5 раза вырос охват молодежной аудитории - участников программы (2021 г. - 1,3 млн, 2024 г. - 5,8 млн).

- В 5 раз выросло число учреждений культуры - участников программы (2021 г. - 2000, 2024 г. - 10 000).

Госуслуги онлайн

Проект "Госуслуги онлайн" направлен на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также на расширение количества услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде.

В рамках проекта решаются следующие задачи:

1. Перевод услуг в электронный вид.

2. Интеграция информационных систем госорганов с порталом госуслуг.

3. Обеспечение предоставления 100 госуслуг онлайн.

К 2024 году оформить справки, льготы и пособия можно будет онлайн. Фото: Сергей Михеев

С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше нет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу, исключается привязка к месторасположению и времени работы госорганов. Со своей стороны госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги. Если необходимо получить услугу очно, гражданин сможет по всем вопросам обратиться в МФЦ.

Инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах Российской Федерации, тем самым повысит доступность и прозрачность предоставления госуслуг для граждан.

Интеграция информационных систем госорганов с порталом госуслуг обеспечит хранение всей истории обращений в госорганы в личном кабинете госуслуг, что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам.

Инициатива "Госуслуги онлайн" подразумевает фундаментальное изменение формата предоставления/получения госуслуг, что обеспечивает повышение цифровой зрелости государственного управления.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется".

Ключевые результаты

К 2024 году

- Все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий оказываются онлайн.

- 80% обращений граждан в госорганы переведены в МФЦ (пока что прием открыт и в МФЦ, и в госорганах).

- 200 массовых госуслуг можно получить в электронном виде (в 2021 г. -12).

К 2030 году

- 100 госуслуг оказываются онлайн - мгновенно.

- Справки и выписки предоставляются онлайн.

- 100% очных обращений граждан переведены в МФЦ - ходить по госорганам больше не нужно.

Профессионалитет

На рынке труда есть определенные сложности: отсутствует взаимодействие с работодателями при подготовке специалистов СПО (40% выпускников работают по специальностям, при этом 50% работодателей не удовлетворены уровнем подготовки выпускников); неоправданно долгий срок обучения по ряду программ СПО и отсутствие интереса к образовательным программам у студентов, вызванное в том числе тем, что только 7% преподавателей знакомы с реальным производством, 66% колледжей не имеют современного оборудования. Как следствие, учиться в колледже непрестижно.

Показатель трудоустройствавыпускников должен достичь 85%. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Для решения этих проблем в рамках стратегического направления "Всестороннее развитие личности" разработан проект "Профессионалитет". Цель проекта заключается в том, чтобы сделать колледж центром подготовки высококлассных востребованных специалистов.

В рамках проекта предусмотрены три ключевые инициативы: вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для СПО, введение нового уровня образования "Профессионалитет", трансформация колледжей в "Место новых стартов".

Новый уровень образования "Профессионалитет": сокращение срока обучения; интенсификация подготовки студентов (за исключением таких сфер, как здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, оборона и госбезопасность, отдельные виды транспорта); модернизация оборудования колледжей; подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с международными стандартами; мультискиллинг; освоение цифрового модуля в рамках профессии. Трансформация колледжей в "Место новых стартов" заключается в создании на базе колледжей коворкинг-пространств под названием "ДОБРО.Центр", центров совместного доступа к оборудованию, молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов, что будет способствовать развитию индивидуальных качеств у студентов, повышению уровня социальной активности молодежи, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Также колледж станет центром подготовки кадров для цифровой трансформации путем масштабного увеличения приема обучающихся по ИТ-специальностям.

Цитата

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

"Программа "Профессионалитет" предусматривает внедрение новых принципов управления учебными заведениями среднего профессионального образования и изменение программ обучения. Одна из главных задач - создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство и решение о привлечении специалистов должно приниматься совместно. Первые 150 тысяч человек пойдут в обновленные организации среднего профессионального образования уже в следующем учебном году".

Ключевые результаты

К 2024 году

- 600 тысяч человек благодаря "Профессионалитету" обучатся на образовательных программах, максимально ориентированных на практику.

- 210 кластеров, объединяющих колледжи и предприятия по отраслевому принципу (сейчас 0).

- 49 тыс. педагогов обучатся актуальным производственным навыкам под запросы работодателей (на 2021 г. - 22,9 тыс.).

К 2030 году

- Рост трудоустройства выпускников - до 85% (на 2021 г. - 62,3%).

- Современное оборудование и материалы - во всех колледжах и техникумах.

Электро- автомобиль и водородный автомобиль

Проект по развитию электротранспорта стал одной из стратегических инициатив правительства и вошел в блок "Технологический рывок".

В рамках проекта планируется не только производить электромобили. В первую очередь строить зарядную инфраструктуру, а в перспективе - создавать заправочную инфраструктуру на водороде. Развитие электротранспорта также рассматривается в качестве ключевого проекта в рамках декарбонизации экономики и борьбы с изменениями климата. Для России это - создание новых отраслей, которые дадут рабочие места и будут способствовать экономическому росту. Премьер-министр Михаил Мишустин 23 августа утвердил Концепцию по развитию электротранспорта в России до 2030 года (см. QR-код). Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 год и с 2025 по 2030 год.

К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций в рамках пилотных территорий, сосредоточенных в 16 регионах РФ. В том числе в населенных пунктах и вдоль трасс М4 и перспективной трассы М12.

К 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 тысяч. В России до 2030 года планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных батарей и построить 1000 водородных заправок для техники на этом виде топлива.

Концепция предусматривает различные механизмы поддержки. На первоначальном этапе - активное развитие зарядной инфраструктуры.

Это создание производства электромобилей и необходимой компонентной базы (ячейки для батареи, катодные и анодные материалы, водородные топливные элементы, электродвигатели, а также силовая и управляющая электроника), а также поддержка спроса на электромобили, производимые на территории страны.

К 2030 году каждый десятый выпускаемый в России автомобиль должен быть электрическим. Фото: Photoxpress

Региональным властям рекомендуется также предусмотреть региональные меры поддержки (например, введение бесплатной парковки для электрокаров). С 2022 года планируется запустить эксперимент по бесплатному проезду автомобилей с электродвигателями по платным трассам.

В рамках системы "зеленого" финансирования у бизнеса будет возможность привлекать "зеленые" займы (кредиты и выпуск облигаций), которые могут быть направлены на производство и закупку автомобильного транспорта на экологичных источниках энергии. Это касается общественного транспорта, такси, шеринговых сервисов, техники для логистических комплексов, аэропортов, морских портов, с/х, дорожной и строительной техники. В таксономии "зеленых" проектов есть соответствующие разделы, которые также предусматривают возможность перевода существующего транспорта на экологичное топливо, строительство зарядных установок.

Цитата

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ:

"Реализация проекта позволит не только создать в стране отрасль по производству электромобилей и обеспечить их комфортное использование за счет создания инфраструктуры, но и будет способствовать развитию технологий в сфере производства электротранспорта - батарей и их элементов, силовой и управляющей электроники, водородных топливных элементов. Это создаст новые производства и новые рабочие места. Привлечет дополнительные частные инвестиции, а также налоговые поступления в бюджет. Развивать рынок электротранспорта планируется с помощью программ поддержки спроса: для них введут льготный лизинг и кредитование. Планируется предоставлять гражданам скидку до 25% при покупке локализованных в России моделей электромобилей. Для локализации производства электромобилей и комплектующих для них правительство планирует заключать с производителями электромобилей специальные инвестконтракты".

Ключевые результаты

К 2024 году

- Произведено более 25 тыс. электроавтомобилей.

- Работают более 9 тыс. зарядных станций в пилотных муниципалитетах.

- Для сравнения: на сегодняшний день серийного производства электрокаров и инфраструктуры для них в России нет, но оно начнется в ближайшее время.

К 2030 году

- Производится не менее 10% электроавтомобилей в общем объеме производства транспортных средств в России.

- Введено более 1 тыс. водородных заправок и более 72 тыс. зарядных станций для электроавтомобилей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков