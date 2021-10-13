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13.10.2021 02:53
Рубрика: Экономика

Правительство выделило еще денег на льготные авиабилеты

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Правительство выделило еще 490 млн рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Деньги выделены из резервного фонда кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам человек. Мишустин подчеркнул, что организационная работа должна быть выполнена так, чтобы авиабилеты можно было покупать не позже начала следующей недели.

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Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут покупать авиабилеты по сниженному тарифу по популярным направлениям. Это, в частности, маршруты в Москву из Читы и Якутска, в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Со скидкой можно будет купить билеты из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. Льготные билеты доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в ДФО.

В начале 2021 года на те же цели правительство направило 5 млрд рублей. В итоге купить билеты по сниженному тарифу смогли около 450 тысяч человек. Например, у "Аэрофлота" билет из Хабаровска в Москву можно было купить менее чем за 8 тысяч рублей.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство

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