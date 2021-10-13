Правительство выделит на поддержку семей с детьми 900 млрд рублей

Новости

Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель 16:00
РФПИ: "Спутник Лайт" оказался эффективнее многих двухкомпонентных вакцин 15:55
Путин: КНР нет необходимости использовать оружие для решения своих проблем 15:54
Россияне стали покупать больше валюты на бирже 15:44
Путин: Административные барьеры для запуска "Северного потока-2" не снимаются 15:44
Путин назвал чушью утверждения, что РФ строила трубопроводы, чтобы обойти Киев 15:42
Володин: Нобелевская премия мира вызывает много вопросов к выбору лауреатов 15:40
В Евросоюзе предложили запретить добычу углеводородов в Арктике 15:38
Летчики ЦВО обеспечат посадку "Союза" с Пересильд с Шипенко 15:37
Врач объяснил, почему не стоит спешить с вакцинацией детей от COVID-19 15:27
Путин про увеличение транзита газа через Украину: ГТС может не выдержать 15:25
Нарышкин: Террористическая угроза со стороны Афганистана возросла 15:23
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за дождя 15:16
Москвичи могут сдать электротехнику рядом с домом в выходные 15:09
Актер из "Бесстыжих" Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID 15:07
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для ряда категорий 14:59
СМИ: Министры энергетики ЕС проведут экстренную встречу 26 октября 14:57
Путин: РФ по итогам года выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок 14:55
Минстрою предложили выделять 5 млрд рублей в год на модернизацию ЖКХ 14:53
Правительство утвердило положение о госконтроле в сфере идентификации 14:50
Вакцины от коронавируса могут переделать под штамм "Дельта" 14:40
Европейская комиссия ожидает стабилизацию цен на энергию к апрелю 2022 года 14:40
В Калининграде суд оштрафовал организаторов матча Суперкубка 14:33
Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам 14:33
Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 14:59
Рубрика: Общество

Правительство выделит на поддержку семей с детьми 900 млрд рублей

Текст: Нина Егоршева
Свыше 900 миллиардов рублей будет направлено на поддержку материнства и детства в России в следующем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

"В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования", - уточнил Котяков в ходе пленарной сессии третьего Евразийского женского форума, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что проект нового федерального бюджета на 2022 год предусматривает увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также нуждающихся одиноких родителей.

Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Общество Семья и дети Власть Работа власти Госуправление Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

Главное сегодня

Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"