Правительство выделит на поддержку семей с детьми 900 млрд рублей

Свыше 900 миллиардов рублей будет направлено на поддержку материнства и детства в России в следующем году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования", - уточнил Котяков в ходе пленарной сессии третьего Евразийского женского форума, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что проект нового федерального бюджета на 2022 год предусматривает увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также нуждающихся одиноких родителей.