Представители малого бизнеса смогут взять микрокредит через маркетплейс ЦБ

Малые и средние предприниматели (МСП) смогут взять микрозайм с помощью маркетплейса ЦБ, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Реальный спрос на услугу будет сильно зависеть от условий и ставок по микрозаймам, подчеркивают эксперты.

По мнению Банка России, такая возможность повысит доступ к финансированию для МСП и даст им больше возможностей для развития бизнеса. "Запуск продуктов для юридических лиц станет возможен после принятия законопроекта в рамках реализации проекта Маркетплейс 2.0", - указывают в ЦБ.

Маркетплейс Банка России - это онлайн-сервис, позволяющий приобретать финансовые продукты от разных организаций (сейчас это банковские вклады и страховые продукты) на одной платформе круглосуточно. Все сделки проходят онлайн (местонахождение клиента неважно) и регистрируются в специальном реестре.

Банк России инициировал этот проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о финансовых платформах вступил в силу. Предоставлять услуги в рамках маркетплейса могут финансовые платформы, которые состоят в реестре Банка России. Сейчас их там четыре.

"У нас сомнений в наличии спроса нет", - говорит председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "Мир") Эльман Мехтиев. По его словам, это логичный шаг и своевременный ответ на требование времени: предприниматели все чаще ищут именно дистанционные предложения, а МФО в свою очередь развивают дистанционные каналы взаимодействия с клиентами.

Банки до сих пор неохотно кредитуют малый бизнес, уточнил Мехтиев. А для МФО именно они являются основополагающей целевой аудиторией во всем сегменте малого и среднего предпринимательства, добавил он.

Сейчас в структуре всех выданных микрокредитов займы юрлицам составляют 11% (30 млрд рублей), подчеркнул исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. В среднем каждый квартал юридические лица берут взаймы у МФО около 5 млрд рублей, хотя в течение года цифра заметно разнится: например, в четвертом квартале 2020 года она составила 10 млрд рублей, отметил эксперт.

Конечный спрос на микрозаймы через маркетплейс Банка России все равно во многом будет зависеть от ставок по микроссудам, добавил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

По мнению Павла Шуста, расширение функциональности маркетплейса Банка России также со временем будет дополняться и другими инициативами: например, цифровым профилем юридического лица и введением открытого банкинга.