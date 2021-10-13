Проект поправок в УК о повторных побоях внесен в Госдуму

В постановлении КС говорится о том, что действующая статья 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.

Сейчас уголовная ответственность установлена только для тех, кто совершил такое деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. Из-за этого закон "ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию", отмечают в правительстве.

В кабмине предлагают дополнить статью 116.1 УК частью второй, которая будет предусматривать ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, у которого есть судимость за преступление с применением насилия.

Наказанием за это могут стать обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.

Конституционный суд 9 апреля вынес постановление по жалобе жительница села в Оренбургской области Людмилы Саковой, которую систематически избивал брат. В 2018 году его привлекли к административной ответственности, а затем за повторное насилие - уже к уголовной. В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, мужчина снова избил сестру, но за это его вновь привлекли лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. После этого Людмила Сакова обратилась в КС.