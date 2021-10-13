Психотерапевт рассказала, за какие семейные ценности надо держаться

Молодежная политика сегодня - одно из приоритетных направлений в Союзном государстве. Но насколько хорошо мы знаем нашу молодежь? Являются ли для нее примером собственные родители, и как выстраиваются в большинстве семей отношения между старшим и младшим поколениями? Насколько родители готовы отказаться от гиперопеки своих чад, а те вовремя сепарироваться? С этими и другими вопросами мы отправились к семейному психотерапевту Татьяне Пановой.

Надо понимать, что ребенок - это отдельная личность и только его выбор правильный, даже если он... ошибается.

Для начала поясните, пожалуйста, что это за явление такое - сепарация?

Татьяна Панова: Отделение от родителей. Она не происходит за пару лет; процесс начинается с момента рождения. По мере взросления ребенок проходит несколько кризисов, и все они тоже связаны с сепарацией. Например, кризис одного года, когда ребенок начинает ходить. Кризис трех лет, когда он начинает говорить "нет", "я сам". Следующее отделение - в семь, когда идет в школу. И самое яркое - подростковый бунт, когда дети ищут себя, начинают отказываться от ценностей и мировоззрения родителей.

К какому возрасту все бури должны закончиться и можно выдохнуть, что сепарация произошла?

Татьяна Панова: При удачном стечении обстоятельств завершение сепарации происходит примерно в 25-30 лет. Признаки успешной сепарации: выросший ребенок может сам выбрать профессию и начать реализовываться в ней.

Сам в состоянии создать семью с тем человеком, который ему нравится. Он может начать обеспечивать себя. Может начать жить отдельно от родителей. Он чувствует уверенность в себе и гармонию с собой и с миром. Вот это и есть признаки того, что человек успешно прошел сепарацию.

Основная проблема во взаимоотношениях с детьми в том, что родители слишком много берут на себя

Мы, родители, как-то можем влиять на процесс?

Татьяна Панова: Самое главное - мы должны на каждом этапе взросления давать ребенку свободу и самостоятельность, не перекладывая на него свои нереализованные мечты, желания. Огромной помехой для сепарации являются наши гиперопека и гиперконтроль. Второе серьезное препятствие - психологические травмы, которые родители могут наносить детям. Это и унижающее, обесценивающее поведение, и рукоприкладство, и шантаж, к которому порой прибегают, не отдавая себе отчета: "Я тебя сдам в детский дом, если будешь себя плохо вести". Кто-то такие слова пропустит мимо ушей, а для кого-то они станут травмой. Так что самое главное - уважать ребенка.

Но что именно это значит - "уважать ребенка"?

Татьяна Панова: Принимать его выборы. Да, подростки экспериментируют - черные помады, розовые волосы. Матом начинают ругаться. Это шокирует родителей. И в этот момент важно сохранять терпение, не пытаться переубедить. Смотреть на происходящее спокойно. Ребенок поэкспериментирует и пойдет дальше. Это период недолгий. Сейчас нужно лишь говорить: "Я понимаю, ты экспериментируешь, познаешь себя. Это нормально. Я в любом случае твоя мама (или твой папа), и я тебя люблю. Это твой дом, в который ты всегда можешь прийти, и знай, что мы всегда тебя ждем и любим".

Но ладно розовые волосы, а как быть, если он, например, решает бросить вуз?

Татьяна Панова: Надо понимать, что ребенок - это отдельная личность и только его выбор правильный, даже если он... ошибается. Из своего опыта психотерапевта я знаю очень много случаев, когда взрос­лые, получившие образование, которое им было неинтересно, надолго остаются несчастны и не могут реализоваться в профессии. Хорошо, если им, спустя время, удается найти себя в чем-то другом. Ответственность за себя нужно стараться передавать ребенку как можно раньше.

Знаю случай: талантливый ребенок после школы не стал поступать в вуз, потому что его и так взяли в мастерскую у метро чинить ноутбуки...

Татьяна Панова: Когда человек сам выбирает свой путь, он может в конечном итоге оказаться очень успешным в профессии. Но дело еще в том, что для человека по большому счету лучше совершить собственную ошибку, чем наступить на горло своей песне и сделать, как диктует чужой, пусть и родительский опыт. Только так мы учимся ответственности за себя. Но вообще эта ответственность должна быть сформирована раньше, чем приходит время таких решений, как, например, поступление в вуз.

Как родитель может воспитать чувство ответственности?

Татьяна Панова: Сепарация - это то, что человек проживает сам, родители не могут за него пройти этот процесс. Они могут только не мешать. Основная проблема в том, что родители слишком многое берут на себя и слишком мало включают детей в семью, в семейные дела. С самого раннего возраста ребенка нужно приучать к тому, что он - часть семьи и его вклад важен. Речь идет о довольно простых вещах, как, например, обязанности по дому.

Вопрос от мамы мальчика-подростка: стоит ли давать сыну деньги, чтобы он мог ухаживать за девушкой?

Татьяна Панова: Я считаю, что да. Даже если речь о студенте. Но тут тоже важны ваши ранние договоренности. Например, если вы договорились, что он не отвлекается на подработки, весь отдается учебе, а вы ведете его до окончания института, содержите и помогаете.

Что лучше для молодого человека - жить с родителями или отдельно? Если вместе, должен ли он вносить деньги в общий котел?

Татьяна Панова: Если есть возможность отделиться, это однозначно лучше! Хотя детям так удобно, когда мама и готовит, и обслуживает... Часто родители просто не знают, как завести разговор с подросшим ребенком о деньгах, боятся обидеть. Конечно, стоило подготовить почву раньше - процесс запускается еще тогда, когда вы поручаете малышу накрыть на стол или вынести мусор. Когда он заработает первые деньги, для него естественно будет вносить лепту в семью. А вот если мама впервые начинает от ребенка что-то требовать, когда он получил первую в своей жизни зарплату, это может оказаться болезненным.

Если семье эти деньги необходимы, можно просить вносить часть его заработка, но ни в коем случае не все. Первые заработанные деньги ребенок должен видеть. И потратить их так, как сам захочет, даже если это не соответствует представлениям родителей.

Как же все-таки нам научиться доверять своим детям?

Татьяна Панова: Ребенка и его выборы нужно уважать с самого раннего детства. Он - не собственность родителей, а отдельная личность со своим особым предназначением. Да, его выбор может быть диаметрально противоположным нашему. Да, иногда нам кажется, что если это наш ребенок, значит, у нас есть и право, и власть, и даже прямая обязанность решать за него. Но это ошибка.

Также напрасно родители убеждают себя в том, что они сами могут жить как хотят, а вот ребенка воспитают правильно. Ничего подобного! Ребенок четко считывает, как на самом деле живут родители. И если родители адекватны, если в семье есть свои традиции, ребенок никогда не совершит фатально плохого выбора.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Татьяна Панова, психотерапевт, медицинский психолог, преподаватель, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Cпециализируется на вопросах личностного роста, кризисных состояний, управления гневом, коррекции семейных и детско-родительских отношений.