Путин: Административные барьеры для запуска "Северного потока-2" не снимаются

Владимир Путин заявил, что административные барьеры, которые мешают запуску "Северного потока-2", пока не преодолены.

"Существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется в том числе и этот проект. Там существует ряд деталей, о которых я сейчас здесь не хотел бы вдаваться в подробности. Они существуют, эти административные барьеры, они пока не преодолены, не сняты", - сказал президент на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Путин отметил, что запуск "Северного потока-2" существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.