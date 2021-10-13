Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ

Одна из радиостанций, которая финансируется "Газпромом" и занимает при этом непримиримую позицию по многим вопросам спокойно работает в России, заявил Владимир Путин.

""Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего", - сказал президент, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он отметил, что аналогичные примеры можно с трудом найти в других странах, когда СМИ финансируются из государственных источников и при этом занимают непримиримую позицию к властям.