Путин: Гонка вооружений "на марше" из-за действий США

Гонка вооружений между Россией и США началась после того, как Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из договора по противоракетной обороне", - сказал Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Он подчеркнул, что Москва ничего не нарушает и не выходила ни из договора по противоракетной обороне, ни из договора по ракетам меньшей и средней дальности, ни из договора по открытому небу, но это сделал Вашингтон.

По его словам, в США хотят снять с себя ответственность за это и "переводят стрелочки на нас", а СМИ "раздувают эту тему в интересах тех, кто им за это платит".

"Но мы будем делать то, что считаем нужным, защищая свои интересы и обеспечивая свою безопасность", - добавил Владимир Путин.