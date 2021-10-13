Путин: КНР нет необходимости использовать оружие для решения своих проблем

Владимир Путин заявил, что Китаю не нужно применение силы для решения своих проблем.

"Китай - огромная, мощная экономика, и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав США. Наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных целей", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос ведущей о том, может ли Китай спровоцировать военный конфликт.

Путин также добавил, что по его представлениям китайская философия не связана с применением силы.