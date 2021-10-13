Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Президент Владимир Путин назначил бывшего заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, освободив от этой должности Владимира Соколенко.

Поклонская заявила РИА Новости, что очень рада назначению и ждала его. "Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы", - подчеркнула она. "Сбылась моя мечта о дипломатической работе", - заключила Поклонская.

Кабо-Верде - островное государство в Западной Африке, находится в Атлантическом океане.