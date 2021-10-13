Путин назвал бредом обвинения России в использовании газа как оружия

Россия не использует энергетику как оружие, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Россия вообще не использует никакое оружие... А что касается экономики - это вообще исключено", - подчеркнул Владимир Путин и напомнил, что даже в самые сложные периоды "холодной войны" Россия регулярно поставляла газ в Европу. "Кстати, тогда США боролись с этим проектом "трубы в обмен на газ", но тогдашнее руководство ФРГ все-таки настояло на своем и реализовало этот проект, он действует до сих пор", - напомнил он.

"Это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет никаких оснований, - использование энергетики в качестве оружия", - считает президент. "Полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", - подчеркнул он.

Европа добывает примерно 54 млрд кубометров газа в год, добыча падает и будет падать дальше, продолжил Путин. А только один "Газпром" производит свыше 500 млрд кубометров и добыча растет, запасы составляют свыше 35 трлн кубометров. "Запасы России носят неограниченный планетарный характер, и мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - заметил он.

"Газпром" увеличил поставки на 10 процентов в Европу, сказал президент. "И мы готовы делать это и дальше", - заверил он. "Не было ни одного случая, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - напомнил Путин. Он также упомянул тот факт, что поставки американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. "Мы увеличиваем, а партнеры из других стран, в том числе США, уменьшают поставки в Европу", - заключил президент.