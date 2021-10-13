Путин назвал Россию ответственным участником ОПЕК+

В России рассчитывают на то, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия - ответственный участник ОПЕК+. Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По оценке российского лидера, сотрудничество в рамках ОПЕК+ имеет все шансы для дальнейшего развития и может охватить дополнительные направления, включая освоение новых экологичных технологий добычи и переработки углеводородов, обмен лучшими практиками учета и снижения углеводородного следа.

Путин напомнил, что в нефтяном сегменте на фоне пандемии COVID-19 сложилась уникальная ситуация. "Никто из вас и нас поверить и представить себе не могли, когда весной прошлого года цена на нефть впервые за всю историю приняла отрицательные значения", - подчеркнул он.

Владимир Путин убежден, что ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка тогда сыграли договоренности в формате ОПЕК+. Странам участницам и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли, и создать условия для инвестиционной активности.

"Ведь в случае остановки вложений в новые месторождения, в перспективную добычу нефти, рынок неизбежно бы столкнулся с масштабным, критическим дефицитом уже в самое ближайшее время. Собственно говоря, кое-что из этого мы сегодня и наблюдаем", - отметил глава государства.

Он добавил, что на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть страны ОПЕК+ также стабилизируют рынок и его ценовые котировки, своевременно увеличивают добычу и поставки нефти.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти вступила в силу с начала 2017 года. Затем она неоднократно продлевалась.