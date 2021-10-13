Путин назвал Россию ответственным участником ОПЕК+

Новости

Путин оценил отношения с Байденом 16:02
Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель 16:00
РФПИ: "Спутник Лайт" оказался эффективнее многих двухкомпонентных вакцин 15:55
Путин: КНР нет необходимости использовать оружие для решения своих проблем 15:54
Россияне стали покупать больше валюты на бирже 15:44
Путин: Административные барьеры для запуска "Северного потока-2" не снимаются 15:44
Путин назвал чушью утверждения, что РФ строила трубопроводы, чтобы обойти Киев 15:42
Володин: Нобелевская премия мира вызывает много вопросов к выбору лауреатов 15:40
В Евросоюзе предложили запретить добычу углеводородов в Арктике 15:38
Летчики ЦВО обеспечат посадку "Союза" с Пересильд с Шипенко 15:37
Врач объяснил, почему не стоит спешить с вакцинацией детей от COVID-19 15:27
Путин про увеличение транзита газа через Украину: ГТС может не выдержать 15:25
Нарышкин: Террористическая угроза со стороны Афганистана возросла 15:23
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за дождя 15:16
Москвичи могут сдать электротехнику рядом с домом в выходные 15:09
Актер из "Бесстыжих" Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID 15:07
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для ряда категорий 14:59
СМИ: Министры энергетики ЕС проведут экстренную встречу 26 октября 14:57
Путин: РФ по итогам года выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок 14:55
Минстрою предложили выделять 5 млрд рублей в год на модернизацию ЖКХ 14:53
Правительство утвердило положение о госконтроле в сфере идентификации 14:50
Вакцины от коронавируса могут переделать под штамм "Дельта" 14:40
Европейская комиссия ожидает стабилизацию цен на энергию к апрелю 2022 года 14:40
В Калининграде суд оштрафовал организаторов матча Суперкубка 14:33
Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 15:14
Рубрика: Власть

Путин назвал Россию ответственным участником ОПЕК+

Текст: Дмитрий Гончарук
В России рассчитывают на то, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия - ответственный участник ОПЕК+. Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти

По оценке российского лидера, сотрудничество в рамках ОПЕК+ имеет все шансы для дальнейшего развития и может охватить дополнительные направления, включая освоение новых экологичных технологий добычи и переработки углеводородов, обмен лучшими практиками учета и снижения углеводородного следа.

Путин напомнил, что в нефтяном сегменте на фоне пандемии COVID-19 сложилась уникальная ситуация. "Никто из вас и нас поверить и представить себе не могли, когда весной прошлого года цена на нефть впервые за всю историю приняла отрицательные значения", - подчеркнул он.

Владимир Путин убежден, что ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка тогда сыграли договоренности в формате ОПЕК+. Странам участницам и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли, и создать условия для инвестиционной активности.

"Ведь в случае остановки вложений в новые месторождения, в перспективную добычу нефти, рынок неизбежно бы столкнулся с масштабным, критическим дефицитом уже в самое ближайшее время. Собственно говоря, кое-что из этого мы сегодня и наблюдаем", - отметил глава государства.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Минэнерго ожидают скачок цен на нефть и газ через 5-7 лет

Он добавил, что на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть страны ОПЕК+ также стабилизируют рынок и его ценовые котировки, своевременно увеличивают добычу и поставки нефти.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти вступила в силу с начала 2017 года. Затем она неоднократно продлевалась.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Цена на нефть Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения