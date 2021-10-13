Путин оценил отношения с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал с президентом США Джо Байденом сделку ОПЕК+.

"Эти вопросы (об ОПЕК+ - прим. ред.) мы с ним не обсуждали, но мы в контакте с администрацией находимся, и в целом у меня рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Также глава государства напомнил, что сейчас в Москве находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая с российскими коллегами обсуждает дальнейшее развитие контактов.

"Так что вполне конструктивные отношения с действующей администрацией", - добавил он.