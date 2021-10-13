Путин: Переживания по поводу смерти демократии в России сильно преувеличены

Владимир Путин заявил, что политическая система России стабильно развивается.

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла сильно преувеличены. Как сказал Марк Твен в ответ на слухи о его смерти. Не беспокойтесь о нас, подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистки CNBC, которая модерировала диалог на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Путин добавил, что в политической системе все так же, как и в энергетике должно развиваться стабильно, спокойно, "без всяких выбросов негативной эмоции". "Все должно гарантировать интересы людей", - подчеркнул Путин. По его словам, больше нельзя допускать каких-либо революций в России: страна уже исчерпала на них лимит.

Путин также отметил, что, говоря о демократии в любой стране нужно исходить из ее культуры и традиции, чтобы не получилось как в Афганистане. "Влезли в Афганистан, не считаясь с традициями и культурой, историей Афганского народа. Результат какой? Трагический", - констатировал президент и указал на колоссальную угрозу роста терроризма в стране.