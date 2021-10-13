Путин про увеличение транзита газа через Украину: ГТС может не выдержать

Владимир Путин заявил, что Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%.

"Мы не сокращаем, а увеличиваем поставки. Другие поставщики сократили на 14 млрд кубических метров. Из них половина сокращений приходится на поставщиков США" , - заявил президент РФ, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Путин отметил, что Россия увеличивает поставки настолько, насколько об этом просят партнеры. Президент также добавил, что были увеличены поставки газа даже через ГТС Украины, примерно на 10%.

"Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать - там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Если давление увеличить, оно лопнет и мы совсем лишимся этого маршрута", - пояснил президент. Он также указал на то, что у ГТС Украины свыше 80% износа оборудования.